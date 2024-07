Equipe do Serviço Reservado (P2) da PM encontrou 31 quilos de maconha em uma casa abandonada - Divulgação/PMERJ

Publicado 30/07/2024 20:03

Volta Redonda - Uma equipe do Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar apreenderam 31 tabletes de maconha, totalizando cerca de 31 quilos da droga, em uma casa abandonada na Rua 23 de Maio, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu por volta de 13h30 desta terça-feira (30).



Segundo as informações da Polícia Militar, após receber informações, a equipe da P2 realizou um trabalho de inteligência, onde foi descoberto que a casa abandonada seria usada por traficantes para armazenar e embalar a droga.



A equipe foi ao local conseguiu apreender todo o material, que foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para o registro da ocorrência e a realização de perícia. Não houve prisões na operação.

Troca de tiros



Em outra ocorrência nesta terça-feira, também no Vale Verde, após receberem uma denúncia, policiais militares realizaram um cerco a três suspeitos de tráfico. Ao avistar os agentes, um dos integrantes do grupo apontou uma arma, ameaçando atirar contra os policiais, que dispararam na direção dos suspeitos, provocando a fuga deles.



Os suspeitos conseguiram fugir. No local onde estava o grupo, os PMs encontraram uma grande quantidade de drogas, não contabilizada até o momento desta publicação. A ocorrência foi registrada na 93a DP (Volta Redonda).