Convênio entre prefeitura e Governo do Estado do Rio prevê melhorias em mais de 300 vias da cidadeCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 31/07/2024 16:51

Volta Redonda - A obra do novo asfaltamento de ruas e avenidas de Volta Redonda, realizada em parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado, iniciou nesta semana novas melhorias no bairro Aterrado, que já recebeu intervenções em outros pontos. Com fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (SMO), a nova pavimentação vai atender 13 novas vias do bairro, asfaltando cerca de 6 quilômetros de extensão.

De acordo com a empresa responsável pela obra, os serviços estão sendo concluídos na Rua Simão da Cunha Gago e as equipes já estão direcionando as frentes de trabalho para a Rua Geraldo Di Biase, onde o novo asfalto será aplicado no trecho entre Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e a altura da Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira.

Também receberão o novo asfalto as ruas: Neme Felipe; 15 de Novembro; 1º de Maio; Oscar de Almeida Gama; 17 de Julho; Dioneia de Andrade Faria; Idalina Savignon Cardoso; Jaime Pantaleão; Luiz Alves Pereira; Coroados; e Bernardo Ferraz.

“Recentemente os trabalhos foram concluídos na Rua Eloy Pereira Pimentel, no bairro Água Limpa, e já avançamos por diversos bairros, dentro do planejamento que prevê mais de 300 ruas recebendo o novo asfalto em parceria com o Estado. E também avançamos com nossas equipes da SMO em outras frentes de trabalho”, explicou o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.