PMs encontraram mais de 1,5 quilo de cocaína, além de produtos usados na mistura da droga - Divulgação/PMERJ

Publicado 01/08/2024 10:52

Volta Redonda - Policiais militares prenderam no início da tarde desta quarta-feira (31) um suspeito de tráfico de drogas, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda. Com ele os policiais encontraram cerca de 1,5 quilo de cocaína, além de substâncias usadas na mistura com a droga, para aumentar o lucro, e material para embalagem de drogas.

De acordo com as informações da Polícia Militar, uma guarnição, de posse de informações levantadas pelo Serviço Reservado (P2), de que o suspeito estaria guardando drogas na casa dele, no condomínio residencial Minha Casa, Minha Vida do Santa Cruz, na Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Os policiais foram até o local, e enquanto parte da equipe chamou o suspeito no apartamento dele, outra parte observava do lado de fora do prédio, e flagrou quando o homem arremessou duas sacolas plásticas pela janela. O suspeito atendeu os policiais na porta do apartamento, quando foi informado que havia sido observado tentando se livrar das drogas. Ele confessou aos PMs que era o dono do material, e foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

Nas sacolas arremessadas pelo suspeito, os policiais encontraram 1.570 gramas de cocaína; 670 gramas de dióxido de silício e 700 gramas de pó secante - que são misturados com a cocaína, para aumentar o volume da droga; 1 mil pinos plásticos vazios; 100 sacolés vazios.