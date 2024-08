Iniciativas em diversos setores produtivos vêm rendendo frutos para a economia do município - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 02/08/2024 10:54

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), vem agindo desde 2021 para que o município seja conhecido como a terra do emprego, do empreendedorismo, inovação, da inserção dos jovens no mundo do trabalho, e um lugar em que as empresas invistam em novos negócios e projetos. São várias as iniciativas, nos mais diversos setores produtivos, que vêm rendendo frutos há pouco mais de três anos e seis meses.

Prova de que as ações do governo municipal têm dado certo são os números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Segundo os dados divulgados mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, Volta Redonda teve um saldo positivo de 11.946 trabalhadores com carteira assinada entre janeiro de 2021 a junho deste ano. Somente nos primeiros seis meses de 2024, o município acumula um balanço positivo de 2.713 oportunidades de emprego.

Os números do Caged mostram, ainda, uma forte reação nos setores de Indústria e Serviços; o primeiro responde por 7.331 das novas oportunidades criadas, enquanto que o segundo teve um crescimento de 2.893 vagas. Destaque, ainda, para o Comércio, responsável por 963 das quase 12 mil vagas.

Empreendedorismo e inovação

Para quem deseja empreender, a Casa do Empreendedor Délio Avellar realizou a abertura de cerca de 1,5 mil microempreendedores individuais (MEIs) a partir de 2021, além da constituição de mais de 4,1 empresas de maior porte no município. Também a partir de 2021, foram realizados mais de 34 mil atendimentos ligados ao MEI; 13 mil referentes à Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja); e outros 34 mil atendimentos referentes ao Regin (Sistema de Registro Integrado).

Quanto à inovação, são várias as realizações ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Uma delas foi a criação do Vírgula Hub de Inovação VR: localizado no Shopping Park Sul, desde outubro de 2022 ele tem sido um ambiente de promoção de projetos inovadores, negócios e parcerias ligadas à tecnologia, desenvolvimento e empreendedorismo, sendo o maior espaço de inovação da região do Médio Paraíba. Também foi implementado na cidade o Projeto Sandbox, um ambiente de experimentação em que startups e pequenas empresas podem testar soluções inovadores de forma macro, gratuita e desburocratizada, criando assim condições para avaliar o desempenho dessas soluções.

Neste ano, no mês de junho, foi inaugurada a Usina Fotovoltaica Miguel Archanjo da Rosa, a primeira de Volta Redonda. Realizada graças a uma parceria do governo municipal com a Light por meio do seu Programa de Eficiência Energética (PEE), ela vai fornecer energia elétrica por meio de fonte energética limpa e renovável a 19 escolas da rede municipal de ensino, com previsão de economia anula de R$ 500 mil aos cofres públicos.

Parcerias

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo também buscou parcerias com entidades educacionais e profissionalizantes da região a fim de promover cursos de capacitação em várias áreas de atuação, de forma a oferecer oportunidades de crescimento e qualificação para o mercado de trabalho. Entre os cursos estão os de linguagem de programação, assistente de banco de dados, marketing digital, assistente administrativo e assistente de operações e logística.

A Secretaria também esteve envolvida com a realização do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que reuniu prefeitos, gestores, servidores e especialistas para abordar temas ligados ao fomento da modernização na gestão dos municípios, com a finalidade de oferecer melhores serviços aos cidadãos. E, quanto aos serviços, vale destacar a aprovação, pela Câmara Municipal, da chamada Lei do 5G, que dispõe sobre as normas de implementação da tecnologia de telefonia celular de alta velocidade em Volta Redonda.

Outras ações ligadas à SMDET são a realização, no município, das etapas estaduais do FIRA Brasil (torneio de robótica das redes pública e privada de ensino do estado do Rio) nos anos de 2023 e 2024; a construção do Museu de Ciência e Tecnologia José Luiz de Sá, no bairro Laranjal, que está nos estágios finais e que é realizada com fundos do Governo do Estado; e o projeto de carro inteligente desenvolvido por uma startup de Curitiba (PR) que, por meio de Inteligência Artificial, mapearia ocorrências em vias públicas que necessitem de intervenção do Poder Público.

Esse conjunto de práticas, projetos, programas e inovações fez com que o governo municipal tivesse os esforços reconhecidos por meio de várias premiações: Selo Caixa Azul de Gestão Sustentável da Caixa Econômica Federal; Prefeitura Empreendedora na categoria Cidade Empreendedora no Prêmio Sebrae; e Selo Ouro de referência do atendimento ao público – com a Casa do Empreendedor – também no Prêmio Sebrae.

Acompanhamento e gerenciamento de projetos

Por meio do Escritório de Gerenciamento de Projetos (EGP), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo realizou a prestação de contas e o acompanhamento e gestão/monitoramento de Termos de Cooperação Técnica, Contratos de Repasse, convênios e PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), entre outros, dos governos federal e estadual com o município.

Esses acompanhamentos incluem – entre outros – a obra do futuro Hospital da Criança, no Retiro; aquisição de veículos e equipamentos de informática; construção de creche no bairro Siderlândia; reforma e modernização de praças; aquisição do Castramóvel; equipagem (munição, colete e viaturas) da Guarda Municipal; construção de rede de água; e obras de pavimentação.

E ainda é a SMDET, por meio da EGP, responsável pela promoção e organização da Rua de Compras nos principais centros comerciais da cidade. Desde 2022, foram realizadas 16 edições do evento, que busca movimentar o comércio local e reúne milhares de pessoas a cada edição.

Inclusão produtiva

O fomento à capacitação para o mundo do trabalho também fez parte das ações da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por meio das unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social). Foram várias oficinas de capacitação e orientação para jovens a partir dos 16 anos, com a meta de ampliar suas habilidades, fomentar o empreendedorismo e inseri-los no mundo do trabalho.

Um total de 7.783 usuários passaram pelo Cras entre 2021 e os primeiros meses deste ano em oficinas como as de artesanato, culinária, manicure, cabeleireiro, garçom e design de unhas, entre outras. Também foram firmadas parcerias a fim de oferecer outras modalidades, em que foram firmadas associações com instituições como o Instituto de Cultura Técnica (ICT), Firjan, UniFOA, Ecosol, FBG (Fundação Beatriz Gama), Fundação CSN, Sesc, SESI, Senac, Abrasel, Microlins, Embeleze, Saint Gobain, Degase, CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), SINE, Sicomércio, Gapuve, Asilo Dom Bosco, Asilo do Monte Castelo e Igreja Batista do Retiro.

Ainda por meio da Smas, 400 pessoas se formaram entre 2021 e 2023 no Projeto Novos Horizontes – versão municipal do Programa Acessuas Trabalho, capacitador para o mundo do trabalho ao ensinar habilidades de apresentação pessoal, orientação sobre capacitação, comportamento em entrevistas, confecção de currículos e que promove visitas a ambientes profissionais para realizar a imersão dos usuários.

FBG

A Fundação Beatriz Gama (FBG) desenvolve o projeto Volta Redonda Formando Profissionais, em que oferece cursos de iniciação e qualificação profissional. Eles são realizados na sede da Fundação e também em outros equipamentos do governo municipal, contando ainda com parcerias.

Tendo como público-alvo adolescentes a partir dos 16 anos, jovens e adultos, que entre 2023 e o primeiro semestre de 2024 representaram um total de 1.067 formandos. A iniciativa tem entre seus cursos os de Cabeleireiro, Informática, Mecânica de Motos, Elétrica Predial, Barbeiro, Depilação, Estética Corporal, Eventos, Manicure, Maquiagem, Corte e Costura, Confeitaria, Mecânica de Automóveis, Ornamentação de Eventos, Xadrez, Capacitação gradual para leitura, Sublimação e Empreendedorismo.

A Fundação Beatriz Gama também desenvolve o Programa Educando Adolescente Assistido (PEAA), voltado à preparação para inserção de adolescentes em situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho – no caso, na condição de aprendiz, conforme a Lei 10.097/2000 (Lei da Aprendizagem). São atendidos jovens entre 14 e 18 anos, sendo que 90 jovens participam atualmente da iniciativa, em que recebem uma bolsa de R$ 500.

Retomado em 2021, o PEAA já inseriu 40 desses aprendizes em empresas da região, tendo sido elogiados por chegarem preparados para o mundo do trabalho.