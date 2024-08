PMs prenderam três suspeitos de tráfico na manhã desta sexta-feira (2), no bairro São Carlos - Divulgação/PMERJ

Publicado 02/08/2024 17:28

Volta Redonda - Policiais militares prenderam três suspeitos de tráfico na manhã desta sexta-feira (2), no bairro São Carlos, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) receberam informações sobre o grupo e conseguiram deter os suspeitos.

Com o trio foram encontrados 89 pedras de crack; 36 pinos de cocaína de R$ 20; 22 pinos de cocaína de R$ 5; 20 tiras de maconha; três telefones celulares; além de R$ 114 em espécie.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.