Cirurgia promove melhora da qualidade de vida do paciente e os mutirões continuarão aos fins de semana - Divulgação/Secom PMVR

Cirurgia promove melhora da qualidade de vida do paciente e os mutirões continuarão aos fins de semanaDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/08/2024 11:31

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, promoveu no fim de semana (3 e 4) mais um mutirão de cirurgias oftalmológicas. Doze pacientes, sendo quatro homens e oito mulheres, passaram pelo procedimento de Vitrectomia Posterior com Infusão de Perfluocarbono no sábado e no domingo, com a equipe do médico Gabriel Lopes.

A vitrectomia é uma cirurgia oftalmológica que consiste na retirada do vítreo do globo ocular e em sua substituição por outra substância. Apesar desse procedimento ser utilizado para o tratamento de vários problemas oculares, as indicações mais frequentes são o descolamento da retina e a hemorragia vítrea.

Os pacientes que passam pela vitrectomia costumam ter alta hospitalar no mesmo dia da cirurgia e fazer a consulta de revisão no dia seguinte na estrutura montada na Ilha São João, onde acontecem os exames pré e pós-operatórios do programa Revi-VER – mutirão de cirurgias de catarata pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com a direção do Hospital São João Batista, esse tipo de cirurgia promove melhora da qualidade de vida do paciente e os mutirões continuarão aos fins de semana – incluindo de outros tipos de cirurgia, permitindo a manutenção do cronograma de cirurgias eletivas e a realização dos procedimentos de emergência.