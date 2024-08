Suspeito tentou dispensar sacola com drogas, mas material foi recuperado pelas equipes policiais - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/08/2024 16:13

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas na tarde deste domingo (4), no bairro Sato Agostinho, em Volta Redonda. Com o suspeito, de 18 anos, foram encontrados 81 pinos de cocaína, 19 pedras de crack, 14 trouxinhas de maconha, um rádio comunicador, com base carregadora, além de um celular e R$ 44 em espécie.

De acordo com as informações da Polícia Militar, as equipes da RP Bravo (Rádio Patrulha Bravo) e do P2 (serviço Reservado) receberam informações de moradores de que elementos estariam traficando drogas na Servidão Amparo, na Rua Aracaju. Após observarem a movimentação de três homens, as equipes montaram um cerco, e um dos suspeitos jogou uma sacola fora, pulando um muro alto atrás de uma residência abandonada. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

O suspeito que pulou o muro foi encontrado pelos PMs escondido embaixo de uma escada de alvenaria. Com ele foi encontrado um rádio comunicador, e as drogas foi achadas na sacola que ele havia tentado dispensar.

O suspeito estava com um corte no supercílio, que segundo ele ocorreu quando pulou o muro para tentar fugir. Ele foi encaminhado ao Hospital São João Batista, onde levou um ponto no corte e foi liberado. O suspeito foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso.