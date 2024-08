Saae-VR fez investimentos de mais de R$ 15 milhões nos últimos três anos e sete meses - Divulgação/Secom PMVR

Saae-VR fez investimentos de mais de R$ 15 milhões nos últimos três anos e sete mesesDivulgação/Secom PMVR

Publicado 05/08/2024 15:32

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) fez investimentos no saneamento básico da cidade da ordem de mais de R$ 15 milhões nos últimos três anos e sete meses. No período de janeiro de 2021 a julho de 2024, a autarquia realizou mais de 200 ações, incluindo 220 mil manutenções – desobstruções e melhorias de redes de água e esgoto, com objetivo de melhorar a produção e distribuição de água, além da coleta e tratamento do esgoto.

Segundo a administração do Saae-VR, uma das prioridades desse trabalho foi a eliminação do desperdício com vazamentos de água. Todos os 11 reservatórios de água, localizados em pontos estratégicos da cidade, foram reformados e receberam melhorias.

"Conseguimos eliminar todas as perdas de água que tínhamos nos reservatórios. Hoje eles estão intactos e perfeitos. Assim, aumentamos a oferta de água para a população", explicou o diretor-adjunto do Saae-VR, Silvino Gandos Bouzan.

Cicae

O Saae-VR idealizou, há mais de 10 anos, um Centro Integrado de Água e Esgoto, o Cicae, e mantém o serviço de automação em pleno funcionamento atualizado com tecnologia de ponta. Através deste centro, analistas acompanham e controlam 24 horas por dia os reservatórios e toda a rede de água da cidade.

"Todo o abastecimento de água de Volta Redonda é centralizado no Cicae. Controlamos a ETA, manutenções que estão sendo feitas na rua, fechamento de reservatórios e abastecimento de localidades através do Cicae. Isso nos traz um grande controle do serviço", explicou André Felipe Ramos, chefe de divisão do Cicae.

Para assegurar a qualidade e a segurança dos hidrômetros, o Setor de Hidrometria trocou, nesses três anos e sete meses, mais de 45 mil medidores de água, a pedido dos consumidores ou por detecção de mal funcionamento analisado por técnicos do Saae.

"O programa de substituição do setor abrange os medidores com vida útil vencida, quebrados ou parados com vazamentos. As trocas para os usuários, nestes casos, são feitas sem nenhum custo", salientou o chefe de divisão comercial, Fernando Godinho.

Tratamento de esgoto

Através de oito estações de tratamento de esgoto, incluindo a maior delas, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Gil Portugal, o Saae alcançou a marca de tratar mais de 46% do esgoto de Volta Redonda. Este investimento contribui para a despoluição dos rios, inclusive, a importante fonte de água da cidade que é o Rio Paraíba do Sul. O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, destaca que o Saae atuou nas obras de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília.

“Ali, substituímos as tubulações de ferro fundido por tubos de PVC, principalmente nas ruas transversais do centro comercial”, disse ele.

No levantamento de investimentos de grande vulto do Saae-VR está em destaque a substituição da principal rede de água da Avenida Beira-Rio, com recursos de mais de R$12 milhões. Através desta rede é que a água da Estação de Tratamento de Água (ETA Belmonte) é conduzida para toda a cidade.

“É uma obra importante para a cidade e ali substituímos mais de 5,2 quilômetros de rede com tubulações de maior diâmetro e resolvemos a maior parte dos problemas de vazamentos e rompimentos da rede", destacou PC.

Saae construirá nova ETA no Aero Clube

Com o contínuo aumento da população e, consequentemente, o consumo de água, o Saae já elaborou o projeto de construção de uma nova Estação de Tratamento de Água, que será erguida na Avenida Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube. De acordo com a planilha do projeto, a nova ETA terá um custo de R$ 172 milhões e deverá beneficiar 136 mil habitantes. O Saae fará a intercambialidade entre a ETA Belmonte e a nova ETA Aero Clube, que atenderá as regiões sul e leste do município.

A nova ETA Aero Clube abastecerá os bairros do Complexo Roma, Casa de Pedra, Jardim Vila Rica, Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Siderópolis, Água Limpa, Três Poços, Jardim Amália, Jardim Normândia, Nova Primavera, Parque do Contorno, Brasilândia, Caieira, Cailândia, Dom Bosco, São Luiz, São Sebastião, Complexo Califórnia, Candelária, Santo Agostinho, Volta Grande, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Belo Horizonte, Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Verde Vale e Fazendinha.

Com a nova ETA, o Saae-VR pretende promover o aumento da oferta de água tratada com a consequente eliminação das faltas d’água; viabilizar os novos empreendimentos imobiliários, inclusive do “Minha Casa, Minha Vida”; alavancar o desenvolvimento econômico e social no município; reduzir os gastos com a saúde pública, em função do aumento da oferta de água tratada; estar em conformidade com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), em especial a ODS 6 – Água potável e saneamento e adequar ao preconizado no Novo Marco Legal do Saneamento Básico com a universalização dos serviços até 2033.

"Este projeto já está pronto e estamos na fase final para obter recursos estadual e federal, com contrapartida do município. Com isso, vamos conseguir levar água com mais rapidez às partes mais altas e para bairros mais afastados, e melhorar a qualidade de vida da população", afirmou o diretor executivo do Saae-VR.

O diretor é enfático em agradecer ao empenho de toda a equipe de profissionais do Saae-VR. Ele destaca que, para os próximos anos, o Saae fará outros investimentos em busca da qualidade dos serviços. "Vamos focar na gestão para evitar perdas de água, aumento na cobertura do tratamento do esgoto, onde queremos chegar a 100%, e colocar a ETA Aero Clube em funcionamento. Assim, garantir, muito em breve, água potável em quantidade e qualidade para toda a população", apontou PC.