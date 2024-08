Suspeito foi preso com equivalente a R$ 2,3 mil em drogas no Siderlândia - Divulgação/PMERJ

Publicado 05/08/2024 20:27

Volta Redonda - Policiais militares prenderam, por volta das 14h desta segunda-feira (5), um suspeito de tráfico de drogas, na localidade conhecida como Beco das Cobras, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Os PMs encontraram com ele o equivalente a R$ 2,3 mil em drogas. O homem foi preso após os policiais militares receberem informações sobre elementos traficando no local.



Com o suspeito foram encontrados 84 pinos de cocaína de R$ 5; 34 pinos de cocaína de R$ 10; 19 pinos de cocaína de R$ 20; 13 pinos de cocaína de R$ 30; 29 pedras de crack de R$ 10; uma pedra de crack de R$ 30; sete frascos de black lança perfume de R$ 10; 25 tiras de maconha de R$ 10; uma tira de maconha de R$ 50; quatro frascos de maconha de R$ 20; além de R$ 298 em espécie, uma folha com etiquetas (para embalagem de drogas) e uma aparelho celular.



O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.

Três presos



Em outra ocorrência registrada nesta segunda-feira (5), por volta de 18h, policiais militares prenderam três suspeitos de tráfico no bairro Colorado, em Volta Redonda. O trio foi detido após as equipes policiais observarem o movimento de tráfico de drogas feito por eles.



Após um cerco, os três foram detidos com 104 trouxinhas de cocaína; 64 pinos de cocaína; 130 pedras de crack; 43 trouxinhas de maconha, além de R$ 14 em espécie. Os detidos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.