Gestantes foram as primeiras contempladas na programação pelo 'Agosto Dourado' - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Gestantes foram as primeiras contempladas na programação pelo 'Agosto Dourado'Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 07/08/2024 11:23

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de Saúde de Volta Redonda, recebeu nessa terça-feira (6) cinco gestantes da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Padre Josimo. Elas foram as primeiras contempladas na programação pelo “Agosto Dourado”, que prevê visitas das gestantes que fazem o pré-natal nas unidades da Atenção Primária à Saúde para conhecer a Maternidade e o Banco de Leite Humano do hospital.

O grupo foi recebido pelo coordenador do Banco de Leite, André Luiz Baptista Reis, que organizou as atividades do mês de incentivo à amamentação. “O objetivo é aproximar as gestantes do ambiente e da equipe que vai recebê-las no momento do parto e acompanhá-las nos primeiros dias do período neonatal. Além de tratar do tema da campanha da Semana Mundial da Amamentação 2024, que vai de 1º a 7 de agosto, que é ‘Amamentação, apoie em todas as situações’, e incentivar a doação de leite”, falou André.

Após a primeira conversa com algumas orientações, as grávidas fizeram um tour pelas instalações, acompanhadas pela coordenadora-médica da Maternidade, Ana Paula Cunha, e pelas residentes de Ginecologia e Obstetrícia, Lara Lopes, e de Pediatria, Isabela Moura. Durante o passeio pela maternidade do Hospital São João Batista, as gestantes tiraram dúvidas sobre parto normal ou cesariana, sobre como identificar os sintomas no momento de ir para a maternidade ter o bebê, entre outras.

Joelma da Silva Freitas, grávida de 17 semanas, era uma das visitantes dessa terça-feira. “Achei a visita muito enriquecedora. Foi muito bom poder consultar as profissionais e tirei dúvidas que eu nem sabia que tinha, que surgiram durante a conversa. É meu primeiro filho, mas meus dois sobrinhos nasceram aqui. Quando acompanhei minha cunhada, gostei muito do atendimento. E pelo que estou vendo hoje, também serei muito bem assistida”, falou Joelma, que estava acompanhada da enfermeira Larissa Cristine Coutinho, da UBSF Padre Josimo, e outras quatro gestantes.

A maternidade do HSJB conta com 31 leitos divididos em dois alojamentos conjuntos, onde ficam mãe, bebê e acompanhante; sala de pré-parto; dois centros cirúrgicos; sala para parto humanizado (normal); uma Unidade Intermediária (UI) e a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal; além de sala para tratamento das gestantes; e setor de ginecologia.

Banco de Leite Humano

As gestantes também conheceram as instalações do Banco de Leite Humano do hospital. O coordenador, André Luiz, explicou a importância de se tornar doadora. “O projeto garante a segurança alimentar para bebês prematuros e de baixo peso, que estão internados na UTI Neonatal do hospital, reduzindo, assim, a mortalidade infantil”, reforçou.

Programação pelo “Agosto Dourado”

Nesta quarta-feira (7), a equipe do Banco de Leite Humano participa do Seminário Estadual de Aleitamento Materno, no Hospital Federal do Servidores, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (8), a equipe da maternidade municipal de Angra dos Reis vai conhecer o funcionamento do Banco de Leite do Hospital São João Batista.

No próximo dia 12, são as gestantes que fazem o pré-natal na Unidade Básica de Saúde da Família do São Lucas que vão visitar a maternidade do HSJB; e no dia 21, as grávidas da UBSF Eucaliptal serão recebidas na unidade.

Ainda estão na programação Rodas de Conversa de incentivo à amamentação. Na próxima sexta-feira (9) e no dia 23 de agosto, a equipe do Banco de Leite vai estar na Policlínica da Mulher, no Aterrado. No dia 13, na UBSF Padre Josimo; no dia 14, na Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral; e no dia 15, na UBSF São Lucas.