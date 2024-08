Quadrilha usava documentos falsos para cometer fraudes e foi detida com documentos falsos e R$ 4 mil em dinheiro - Divulgação/93a DP

Quadrilha usava documentos falsos para cometer fraudes e foi detida com documentos falsos e R$ 4 mil em dinheiroDivulgação/93a DP

Publicado 07/08/2024 10:59

Volta Redonda - Uma quadrilha de estelionatários foi presa por agentes da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) na tarde desta terça-feira (6), em Volta Redonda. A quadrilha formada por dois homens (33 e 26 anos) e duas mulheres (20 e 24 anos), oriundos de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. A ação foi resultado de uma investigação detalhada das equipes da 93a DP - coordenadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho e o delegado adjunto José Carlos Neto - que monitorou as atividades dos envolvidos no esquema de estelionato.

Com a identificação, a Polícia Civil conseguiu identificar que uma das integrantes da quadrilha, de 24 anos, estava dentro de uma agência bancária no bairro Conforto, utilizando uma procuração falsa e assinando contratos e documentos para recebimento de benefício previdenciário. Ela foi detida no momento em que tentava concretizar a transação fraudulenta. Quando foi abordada, a mulher confessou aos policiais o crime e disse que estava acompanhada de outras pessoas, também de Bangu, que vieram para a cidade também praticar estelionato.

Com isso, a equipe deu continuidade às diligências e localizou a outra mulher, de 20 anos, que estava do lado de fora da agência bancária em que estava sendo realizada a fraude. Ela estaria aguardando a vez para entrar na agência e praticar o golpe, após o comando dos cúmplices. Quando foi abordada e presa, ela também confirmou o que foi confessado pela comparsa, afirmando ainda que eles vieram de Bangu em um grupo de seis pessoas, utilizando um veículo SUV Hyundai Santa Fé, cinza.

Após buscas na localidade foi possível identificar o veículo, com placas do Rio de Janeiro, estacionado em uma rua próxima à agência bancária. Após os policiais fazerem uma vigilância no local, conseguiram identificar e prender os outros dois homens integrantes da quadrilha, que também confessaram o crime. Após buscas no veículo foram encontrados documentos em nome de terceiros, alguns cartões bancários, telefones celulares e R$ 4 mil em espécie. A quadrilha foi encaminhada para a 93a DP (Volta Redonda), para o registro da ocorrência.