Prisão foi ação coordenada por policiais da 93a DP e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas - Divulgação/PCERJ

Volta Redonda - Uma ação conjunta entre agentes da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) recuperou parte de uma carga roubada de carrinhos de bebê na Avenida Brasil, no dia 30 de julho passado, que estava sendo vendida em uma loja no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

A prisão ocorreu por volta das 10h desta quarta-feira (7), em uma ação coordenada pelos delegados Vinícius Coutinho e José Carlos Neto, da 93a DP, e Fábio Asty, delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

Por meio do compartilhamento de informações e trabalho de inteligência, as forças policiais identificaram que parte da carga roubada no dia 30 de julho estaria sendo comercializada em um estabelecimento comercial no Jardim Amália. Em diligência, os agentes verificaram que carrinhos de bebê estavam expostos para venda em frente a loja. Em uma revista na loja, os policiais encontraram 49 carrinhos de bebê guardados no fundo da loja. Questionado pelos policiais, o proprietário do estabelecimento, de 31 anos, disse que havia comprando os produtos na cidade do Rio de Janeiro, no entanto, sem exigir nota fiscal.

Ele foi preso e encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda), onde foi autuado por receptação qualificada - artigo 180, §1º, do Código Penal. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

Roubo na Avenida Brasil

Segundo as informações da Polícia Civil, no dia 30 de julho passado, por volta das 21h40, na Avenida Brasil (sentido Zona Oeste), um caminhão com carga de aproximadamente 1.008 carrinhos de bebê foi interceptado por criminosos que portavam fuzis e ordenaram que o motorista conduzisse o caminhão até a a comunidade da Vila do João, na cidade do Rio, onde foi feita a transferência da carga para outro local. Por volta das 23h10 o motorista foi liberado e o fato foi registrado na delegacia.