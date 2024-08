Secretaria Municipal de Obras trabalha o ano inteiro na prevenção de alagamentos em períodos de chuva - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/08/2024 15:20

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Obras (SMO), trabalha o ano inteiro na prevenção de alagamentos em períodos de chuva, que possam ser ocasionados por bueiros obstruídos por lixos e detritos de todo o tipo. Nesta quarta-feira (7), uma equipe da SMO, contando com um caminhão de alta pressão e seis pessoas (número que pode aumentar de acordo com a disponibilidade), passou por algumas das principais vias do bairro Vila Mury – como as ruas das Margaridas e Mariana do Carmo – para executar a limpeza do sistema pluvial, composto por caixas de ralo (os bueiros), ramais e a rede principal.

Ainda nesta semana, a Secretaria de Obras já havia feito o mesmo serviço na Vila Santa Cecília, beneficiando não apenas o comércio e moradores locais, mas também quem passa por um dos principais centros comerciais do município. O secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, lembra que o serviço foi realizado semana passada nas avenidas Amaral Peixto, no Centro, e Paulo de Frontin, no Aterrado.

“Esse é um serviço diário, de rotina, em que nos concentramos nas vias em que podem haver maiores transtornos. Mas também realizamos serviços pontuais, a partir de demandas dos moradores. Um dos bairros com o maior número de solicitações é o Santo Agostinho”, diz Jerônimo.

Atualmente, a SMO trabalha com um caminhão alugado, mas Jerônimo destaca que em breve a prefeitura voltará a utilizar o caminhão próprio para o serviço que integra a sua frota de veículos. E ele lembra, ainda, da importância da população se conscientizar quanto ao descarte apropriado do lixo.

“A população, na sua maioria, entende o recado. Mas reforçamos que, quanto mais as pessoas se conscientizarem e descartarem o lixo no lugar apropriado, o risco de obstrução de bueiros no período de chuvas – e o risco de alagamentos – diminui”, frisou o secretário.