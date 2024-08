Premiação será entregue durante 4ª edição do Rio Innovation Week - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/08/2024 11:57

Volta Redonda - A transformação digital da gestão pública que vem sendo implementada na Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), está sendo reconhecida como referência no estado do Rio de Janeiro. A cidade irá receber o Prêmio Maturidade Digital, na categoria RJ Digital Municípios, na 4ª edição do Rio Innovation Week, realizado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD) e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), na próxima terça-feira (13), no Pier Mauá-RJ.

O mais recente projeto implantado em Volta Redonda foi o SEI (Sistema Eletrônico de Informações do Rio de Janeiro (SEI-RJ), através do Programa RJ Digital Municípios. O acordo de cooperação técnica com o Governo do Estado para implantação na cidade foi assinado em julho deste ano. Coordenada pela Seplag, o SEI possibilita que ações da prefeitura como, por exemplo, tramitação de memorandos, ofícios e licitações, sejam realizadas de forma digital, trazendo grandes benefícios como economia de papel e material de expediente, mais agilidade, transparência, eficiência e celeridade aos processos.

A secretária municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão, Cora Peixoto, celebrou a conquista e destacou que a participação na Rio Innovation Week será também uma excelente oportunidade para compartilhar experiências, fortalecer parcerias e discutir estratégias para o contínuo progresso dos municípios participantes.

“Estamos muito felizes em receber esse prêmio, que está intimamente ligado ao trabalho árduo e à dedicação, não só da nossa equipe da Seplag, mas também de toda a administração municipal. Estar presente na quarta edição do Rio Innovation Week e receber esse prêmio é, sem dúvidas, uma consagração muito esperada por todos nós”, comemorou a secretária.

O prêmio

O Maturidade Digital foi idealizado com o objetivo de reconhecer iniciativas e esforços empenhados no desenvolvimento de projetos e soluções que contribuam para a transformação digital da gestão pública. A premiação leva em consideração índices que mensuram o grau de maturidade na digitalização de serviços digitais, normativos, segurança da informação, infraestrutura e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), dentre outros. Além de Volta Redonda, também serão premiadas as prefeituras de São Gonçalo e Teresópolis.