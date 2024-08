Após alerta de passageira, motorista parou ônibus em frente à 93a DP (Volta Redonda) e policiais prenderam agressor - Reprodução/93a DP

Após alerta de passageira, motorista parou ônibus em frente à 93a DP (Volta Redonda) e policiais prenderam agressorReprodução/93a DP

Publicado 08/08/2024 18:01

Volta Redonda - Policiais civis da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante um homem de 22 anos, por vota das 8h30 desta quinta-feira (8), por importunação sexual, dentro de um ônibus. A prisão ocorreu após a vítima - uma mulher de 33 anos - alertar o motorista, que parou o coletivo próximo à delegacia, na Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.



De acordo com as informações da Polícia Civil, o crime ocorreu com o ônibus em movimento, quando o preso se masturbou e ejaculou no braço da passageira, além de passar a mão algumas vezes na perna da mulher. De acordo com o relato da vítima, o homem utilizou uma mochila para esconder o ato dos demais passageiros. Ela imediatamente começou a gritar para o motorista do coletivo, que parou o veículo e acionou os policiais civis, que rapidamente prenderam o autor.



Após a prisão, o suspeito foi conduzido à 93a DP para prestar depoimento. A vítima, visivelmente abalada, foi ouvida pela autoridade policial e encaminhada para atendimento psicológico. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado e a disposição da Justiça.



A Polícia Civil destacou a importância de denunciar esse tipo de crime imediatamente, já que uma resposta rápida das autoridades é fundamental para a captura do suspeito e para garantir a segurança das demais pessoas no transporte público.



“A Polícia Civil de Volta Redonda combaterá diuturnamente crimes sexuais, aumentando assim a sensação de segurança da população, principalmente em locais de grande circulação, como ônibus e outros meios de transporte coletivo. As investigações continuarão para apurar se o suspeito já esteve envolvido em outros casos semelhantes. As autoridades também reforçam a necessidade de campanhas de conscientização para que as pessoas saibam identificar e denunciar casos de importunação sexual”, comunicou a Polícia Civil, lembrando ainda que existe um Whatsapp da 93a DP para denúncias: (24) 3339-2462.