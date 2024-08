Dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/08/2024 14:36

Volta Redonda - Volta Redonda manteve a liderança na geração de empregos no Sul Fluminense nos últimos três anos e meio, com saldo positivo de 11.946 novos postos de trabalho. Com uma população de mais de 270 mil habitantes, o município possui o sexto melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, ocupa o primeiro lugar no Produto Interno Bruto (PIB) regional e está em 15º no ranking estadual. O PIB per capita de R$ 71.551,44.

Os dados foram divulgados nesta semana pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). O secretário Sérgio Sodré destacou que os números são valiosos, pois refletem o crescimento econômico de Volta Redonda, que se mostra preparada para receber novos investimentos.

“Esses números nos motivam a trabalhar cada vez mais. E nossa expectativa é atrair bons negócios para a cidade, tendo em vista que Volta Redonda e seu entorno possuem um mercado consumidor formado por 1,2 milhão de pessoas”, disse Sodré.



Ele ainda destaca a localização estratégica de Volta Redonda. “A cidade fica às margens da Rodovia Presidente Dutra e é cortada pela BR-393. Sua localização é privilegiada, estando a 130 km do Rio de Janeiro, 328 km de São Paulo e 440 km de Belo Horizonte, o que facilita a logística e o acesso ao mercado nacional. Localização que coloca Volta Redonda como polo econômico e logístico”.

Indústria e comércio são os maiores geradores de empregos

Reconhecida como o berço da siderurgia, a cidade é um polo da cadeia produtiva do aço. O setor metalmecânico congrega 394 empresas, duas grandes siderúrgicas, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Arcellor Mittal, e diversas empresas de transformação de aço. Mas também conta uma infraestrutura robusta no setor de serviços com cinco Centros Comerciais: Vila Santa Cecília, Aterrado, Centro, Santo Agostinho e Retiro. Além de dois grandes shoppings, ambos em expansão.

Serviços de qualidade com destaque para Saúde e Educação

Na Saúde, Volta Redonda abriga hospitais de referência, incluindo o Regional Zilda Arns, São João Batista, Munir Rafful e Nelson dos Santos Gonçalves, todos da rede pública, além dos hospitais Unimed, Santa Cecília e H.FOA, da rede privada. A rede municipal também conta com 46 unidades da Atenção Primária de Saúde espalhadas pelos bairros, policlínicas especializadas, centros de imagens e cardiológico. E, em breve, vai ganhar os hospitais Materno-infantil e Veterinário.

Como referência na educação e pesquisa, Volta Redonda oferece educação pública de qualidade, tem nove instituições de ensino técnico profissionalizante, um instituto federal, cinco instituições de ensino superior e um polo de educação à distância, do Cederj, que funciona no Estádio da Cidadania.

A cidade ainda investe em inovação, com o Centro Municipal de Educação Infantil Dauro Aragão, o mais moderno do país; o Virgula Hub de Inovação; e o Campeonato Estadual de Robótica. Volta Redonda é a nona cidade do Brasil a implementar a Lei do 5G e recebeu o Prêmio Cidade Empreendedora Estadual, além de ser finalista nacional.