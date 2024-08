Rochas estavam no local onde serão instaladas manilhas para nova rede de drenagem pluvial no Açude - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/08/2024 16:56

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Obras (SMO) de Volta Redonda realizou nessa quinta-feira (8) a segunda detonação de rochas que estavam no caminho de onde serão instaladas manilhas para uma nova rede de drenagem pluvial no bairro Açude. Segundo o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles, cerca de três mil metros cúbicos de rochas foram dinamitadas. Ele acrescenta, ainda, que a primeira detonação aconteceu em 29 de julho, e que esses procedimentos são essenciais para o andamento da obra, e que todas as medidas de segurança são adotadas.

“Nosso objetivo com essa obra é melhorar a drenagem pluvial do entorno e dar fim às inundações na Avenida Professora Glória Roussim Guedes quando acontecem chuvas mais intensas”, explicou Jerônimo. O empreendimento é realizado com recursos próprios do município.

O serviço em andamento diz respeito à primeira etapa da obra, em que serão assentados 107 metros de manilhas de concreto com 1,5 metro de diâmetro no local, a uma profundidade de 14 metros, com previsão de conclusão para o mês de dezembro. O segundo trecho, que ainda será licitado, envolve mais 200 metros de manilhas, o que permitirá a interligação da rede pluvial com as Ruas A e N, também no Açude.