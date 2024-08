PMs encontraram 150 pinos de cocaína com o suspeito preso na Rua Vista Alegre - Divulgação/PMERJ

PMs encontraram 150 pinos de cocaína com o suspeito preso na Rua Vista AlegreDivulgação/PMERJ

Publicado 11/08/2024 18:59

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem de 26 anos com drogas, na manhã deste domingo (11), no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A prisão ocorreu por volta de 9h50, na Rua Vista Alegre.

Segundo as informações da Polícia Militar, uma equipe foi ao bairro para de verificar a denúncia de que ocorreria uma comemoração de aniversário do chefe do tráfico local, conhecido como "Tinem", com a participação de integrantes do grupo.

Chegando ao local, os PMs tiveram a atenção voltada para um homem que saia de uma residência, com uma roupa camuflada e uma sacola plástica em mãos. Ele foi abordado e na sacola foram encontrados 150 pinos com cocaína e R$ 60 em espécie.

Ao ser indagado sobre sua atividade, ele informou que saía para assumir o plantão na boca de fumo. Os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde permaneceu preso. Ele já tem uma anotação criminal por roubo. A perícia constatou 175 gramas de cocaína.