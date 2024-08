Visitantes aprendem de forma lúdica sobre leis, placas, sinalizações viárias e valores como cidadania - Divulgação/Semop PMVR

Visitantes aprendem de forma lúdica sobre leis, placas, sinalizações viárias e valores como cidadaniaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 10/08/2024 16:21

Volta Redonda - A Minicidade do Trânsito, projeto da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), recebeu quase 500 visitantes nos meses de junho e julho, em Volta Redonda. O espaço integra o projeto de educação no trânsito promovido pela Semop e ocorre em parceria com as secretarias de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e de Educação (SME). A previsão é que neste mês cerca de 800 estudantes de escolas públicas e particulares passem pelo local localizado no interior da Ilha São João.

Os visitantes da Minicidade do Trânsito aprendem de forma lúdica orientações e ensinamentos sobre leis, placas, sinalizações viárias e valores como cidadania. O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que a iniciativa faz parte de uma série de ações da Semop na construção de um trânsito mais seguro.

“Essas crianças e jovens que visitam a Minicidade do Trânsito acabam sendo multiplicadores de informações e boas práticas. Eles reforçam com pais, tios, avós, por exemplo, o não uso do celular ao volante; a atenção aos sinais sonoros; o respeito ao semáforo e sinalizações viárias e etc. É preciso que as pessoas tenham consciência da gravidade desses atos. Estamos fazendo um movimento muito forte zelando por todos os atores do trânsito. Isso inclui também um exercício de cidadania, destacando valores como respeito e inclusão – com a participação de pessoas com deficiência física, autistas e idosos. Afinal, todos participam do trânsito e a lei mais eficiente no trânsito é a educação”, afirmou o secretário.

Cidadão em Construção

A Minicidade do Trânsito integra o complexo da Ilha São João denominado de “Cidadão em Construção”, iniciativa da Semop que também conta com a realização do projeto “Guarda Mirim”. O espaço, reinaugurado em março, foi totalmente revitalizado, passando por pintura, capina, limpeza e recuperação dos equipamentos e instalações usados para o desenvolvimento de atividades com foco na educação no trânsito. Atualmente, cerca de 200 estudantes visitam o espaço por semana.