Cláudia vai relatar o atendimento feito a Pedro Henrique, proprietário de uma barbearia no Santo Agostinho - Divulgação/Secom PMVR

Cláudia vai relatar o atendimento feito a Pedro Henrique, proprietário de uma barbearia no Santo AgostinhoDivulgação/Secom PMVR

Publicado 11/08/2024 18:43

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor Délio Avellar, da Prefeitura de Volta Redonda, vai concorrer na 7° edição do “Histórias de Quem Atende”, do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A funcionária Cláudia Cristina Estevão foi a escolhida para se candidatar ao prêmio, contando a história de um atendimento bem-sucedido iniciado em setembro de 2023.

Cláudia vai relatar o atendimento feito a Pedro Henrique da Silva Nascimento, proprietário da PH Barbearia, na Rua Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho. Pedro trabalhava informalmente na garagem da casa dele e, após a formalização como MEI (Microempreendedor Individual), viu o negócio crescer em um ponto comercial.

“Além da criação do CNPJ/MEI, a pessoa é orientada sobre as obrigações como microempreendedor e é convidada a participar de oficinas e palestras ofertadas pela Casa do Empreendedor, em parceria com o Sebrae”, contou Cláudia, ressaltando que é uma satisfação para ela ver o retorno positivo dos atendimentos que faz.

O empresário afirma que o atendimento na Casa do Empreendedor foi fundamental para alavancar seu negócio. “Não basta ter o dom, temos que saber usar da melhor forma, aproveitar as oportunidades, assim, os clientes vêm e fazem propaganda, atraindo novos clientes”, disse Pedro Henrique.

“A Cláudia será inscrita na categoria Rede Parceira do prêmio, voltada para as histórias de atendimento executadas por atendentes das Salas do Empreendedor de todo o país. Esta é uma premiação de reconhecimento institucional do Sebrae, que visa valorizar o atendimento de excelência, o comprometimento e a dedicação dos profissionais que estão na linha de frente no atendimento aos nossos clientes”, reforçou o coordenador da Casa do Empreendedor de Volta Redonda, Haroldo Fernandes.

Casa do Empreendedor fez mais de 34 mil atendimentos a MEIs em Volta Redonda

Hoje, Volta Redonda conta com 24.366 microempreendedores individuais, mais de 1,5 mil formalizados entre 2021 e julho de 2024. No mesmo período, a Casa do Empreendedor de Volta Redonda fez 34.038 atendimentos a MEIs do município.

A Casa do Empreendedor de Volta Redonda fica na Rua 535, nº 34, bairro Jardim Paraíba, e atende desde o Microempreendedor Individual (MEI) até empresas de grande porte. O horário de funcionamento é das 9h às 11h30, e das 13h às 16h.

O plantão do Regin (Sistema de Registro Integrado) no local – com funcionários das secretarias municipais de Fazenda (SMF), de Meio Ambiente (SMMA), do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU) e da Vigilância Sanitária – é das 9h às 11h. O espaço conta ainda com atendimento da Jucerja (Junta Comercial do Rio de Janeiro) para o empresário de grande porte.

Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae

Em março deste ano, a Casa do Empreendedor de Volta Redonda recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento, que é o prêmio máximo no âmbito do estado do Rio de Janeiro. A premiação é uma iniciativa do Sebrae e só leva o Selo Ouro quem consegue cumprir todas as metas propostas pela entidade durante o ano de referência, em um prazo determinado.

De acordo com a administradora do Regin, Cristina Moura, entre os 68 municípios participantes, 19 conseguiram o Selo Ouro; no Vale do Paraíba, apenas dois municípios, e Volta Redonda foi um deles.

“Passamos por avaliações, que eles chamam de evidências, como número de atendimentos; cliente oculto, quando uma pessoa enviada pela entidade se passa por cliente para analisar o atendimento; palestras para os microempresários; treinamento da equipe; entre outras. Ao todo são 24 tarefas”, contou Cristina, reforçando que Volta Redonda levou o prêmio máximo no estado já no primeiro ano de adesão.