Número de cirurgias é cerca de 10% maior que o contabilizado no mesmo período em 2023Divulgação/Secom PMVR

Publicado 11/08/2024 18:22

Volta Redonda - O Hospital São João Batista, em Volta Redonda, mais uma vez quebrou seu recorde no número de cirurgias realizadas. Em recente balanço divulgado pela unidade, referente ao período de janeiro a julho deste ano, foram contabilizados 3.322 procedimentos cirúrgicos – registrando um aumento de 9,8% em relação ao observado (3.023) nos primeiros sete meses de 2023.

O maior número de cirurgias foi de traumato-ortopedia, especialidade na qual o Hospital São João Batista é referência na região. Foram 908 procedimentos desse tipo de janeiro a julho deste ano, enquanto que o mesmo período do ano passado registrou 828 cirurgias – 9,6% a mais de 2023 para 2024.

Outras especialidades também registraram aumento no período, como: gineco-obstetrícia, com 731 cirurgias (aumento de 49%); urologia, com 666 procedimentos (10,4% a mais em 2024); oftalmologia, com 66 cirurgias (26,9% maior); neurocirurgia, com 104 registros (aumento de 9,47%); e cirurgia toráxica, 70 (6% a mais). O balanço do hospital conta ainda com outros procedimentos realizados, como cirurgia-geral (612); vascular (102); buco-maxilo (58); proctologia (1); cirurgia pediátrica (1); e cirurgia plástica (3).

O diretor-geral do Hospital São João Batista, o vice-prefeito Sebastião Faria, destacou ainda que, de acordo com o levantamento da unidade, o recorde de cirurgias também é registrado apenas no mês de julho, quando foram contabilizados 504 procedimentos, tendo um aumento de 5% em relação a julho de 2023.

“Isso só está sendo possível graças ao trabalho das equipes envolvidas, de investimento em infraestrutura e modernização, capacitação e valorização do pessoal que trabalha no hospital, além da implementação dos mutirões, inclusive aos fins de semana”, afirmou Faria.