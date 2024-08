Segundo a secretaria de Ordem Pública, Volta Redonda conta com 1.614 câmeras no projeto "Cidade Monitorada" - Cris Oliveira/Secom PMVR

Segundo a secretaria de Ordem Pública, Volta Redonda conta com 1.614 câmeras no projeto "Cidade Monitorada"Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/08/2024 17:47

Volta Redonda - Em Volta Redonda, a tecnologia é elemento fundamental para a segurança e ordem pública, auxiliando na queda dos índices de criminalidade. Exemplo do uso dos recursos tecnológicos para aumentar a sensação de segurança entre os moradores são as câmeras espalhadas pelo município: segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a cidade conta com 1.614 equipamentos do tipo dentro do projeto “Cidade Monitorada”, além de outras 20 particulares, através de parceria firmada entre a secretaria e moradores.

Todas essas câmeras estão interligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), que realiza o serviço de monitoramento das vias, praças e imóveis da prefeitura, entre outros. As vias públicas são monitoradas por 700 câmeras, divididas entre as fixas, dome (podendo ter um campo de visão de até 360 graus, são muito utilizadas em praças, vias públicas, hospitais, escolas etc.) e OCR (Optical Character Recognition, Reconhecimento Óptico de Caracteres em português), que são fundamentais para identificar placas de veículos que possam estar envolvidos em crimes, acidentes e outras irregularidades ligadas ao trânsito.

As mais de cem escolas e creches da rede municipal de ensino recebem atenção especial também quanto à segurança. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, os equipamentos públicos são monitorados por 826 câmeras. Outras 88 câmeras estão localizadas em órgãos públicos como as secretarias municipais de Assistência Social (Smas) e de Saúde (SMS).

Já as 20 câmeras particulares passaram a fazer parte do “Cidade Monitorada” no último mês de junho, graças à lei municipal sancionada em 2022 que prevê que o Poder Público pode receber, de forma gratuita, imagens de câmeras de segurança privadas que sejam direcionadas para vias públicas. Elas precisam atender a alguns critérios da Semop, incluindo interesse público e viabilidade técnica.

Redução da criminalidade

O monitoramento por câmeras é apenas um dos recursos à disposição do município para a preservação da ordem pública e segurança. Entre elas estão a implementação do policiamento suplementar com o Sistema Integrado de Segurança Pública – com policiais militares e guardas municipais trabalhando em conjunto; a Operação Segurança Presente; a reativação das bases da Polícia Militar nos bairros Jardim Vila Rica/Tiradentes e Santo Agostinho, acrescentando mais câmeras ao Ciosp; e a aquisição de 15 novas viaturas, em parceria com o Governo do Estado.

Com tantas iniciativas atuando em conjunto, o resultado vem por meio dos números. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) – que reúne informações dos crimes registrados nas delegacias de Polícia Civil de todo o estado –, Volta Redonda teve queda significativa nos índices de crimes nos seis primeiros meses de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado.

Dentre os índices, os roubos em coletivo diminuíram 50%; os roubos e furtos de veículos apresentaram queda de 44% e 30%, respectivamente; os crimes de letalidade violenta – homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do estado e roubo seguido de morte (latrocínio) – tiveram uma redução de 28%.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, aponta que os benefícios do projeto “Cidade Monitorada” são inquestionáveis. “Houve uma redução para quase zero de violação ao patrimônio público. Temos trabalhado muito pra agir dentro da prevenção em todos os casos, seja dentro do patrimônio, seja nas ruas. Isso tem ajudado muito. E quando falhamos na prevenção, porque existem aqueles criminosos que não estão nem aí se vão ser filmados ou não, a gente consegue auxiliar na investigação e na responsabilização em um curto espaço de tempo, até porque todas as câmeras são vistas por vários atores da segurança pública, como as polícias Militar e Civil, Polícia Federal, Ministério Público. Todos os setores conseguem ter acesso ao sistema para que cada um, tendo a sua missão, possa agilizá-la o mais rápido possível.”