Profissionais do Saae-VR participaram como palestrantes do evento 'Amostra Mundo Senai'Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/08/2024 21:08

Volta Redonda - Profissionais do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) participaram como palestrantes, na última semana, do evento “Amostra Mundo Senai”, realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional na unidade Senai do bairro Aero Clube. O objetivo foi levar o conhecimento dos serviços realizados pela autarquia aos jovens que compareceram ao evento, dentre estudantes e jovens-aprendizes da instituição de ensino.

Uma das palestrantes foi a engenheira Kátia Purcina, que é gerente de Tratamento de Água e Esgoto no Saae-VR. Ela falou sobre “Caixa de Gordura no Pré-tratamento Sanitário”, explicando que a caixa de gordura é um dispositivo essencial para o tratamento de efluentes sanitários.

“Na etapa de digestão biológica da matéria orgânica, o descarte inadequado de gordura na rede de esgoto se torna um problema sério. Diante da legislação em vigor e a necessidade de alta eficiência no tratamento de esgoto, o pré-tratamento domiciliar com caixas de gordura acopladas à rede de coleta minimiza os impactos diretos nas estações de tratamento de esgoto”, explica Kátia.

A também engenheira Nayra Gomes, que é assessora técnica ambiental no Saae-VR, ministrou a palestra “Desafios e Avanços do Saneamento em Volta Redonda”, explicando aos jovens que o saneamento básico inclui uma série de ações fundamentais para a qualidade de vida de uma população, desde o abastecimento de água potável até a coleta e tratamento de efluentes sanitários gerados.

“Os impactos desses serviços estão diretamente ligados à saúde e bem-estar desta e das gerações futuras. Diante disso, a estruturação, desenvolvimento e inovações se tornam indispensáveis na otimização dos serviços prestados, em especial no município de Volta Redonda”, completou Nayara.

As palestras da equipe do Saae foram complementadas pelo chefe de Supervisão de Medição e Fiscalização do Saae-VR, Auricerio da Silva, que falou sobre o projeto “Rede Limpa”, que contempla visitas constantes a locais novos e já existentes para identificar os condutores de gordura e esgoto, separando-os e direcionando os geradores de gordura à caixa que fará a retenção.

“O objetivo do projeto é aumentar a eficiência no tratamento do esgoto; eliminar problemas de entupimentos; reduzir o custo com manutenção; melhorar a qualidade do esgoto coletado. E, com isso, melhorar a qualidade do serviço prestado à população, além de proteger o meio ambiente”, afirmou Auricerio.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, comentou sore a importância de levar à população, principalmente os mais jovens, o conhecimento sobre a importância dos serviços da autarquia relacionados ao saneamento básico.

“Com muito trabalho e planejamento, estamos sempre buscando a melhoria contínua dos processos, serviços, para que tanto o abastecimento de água quanto a coleta e tratamento do esgoto sejam cada vez mais eficientes. Isso é proporcionar mais saúde para a população de Volta Redonda”, disse PC.