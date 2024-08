Projeto já recuperou 3.304 itens pertencentes ao patrimônio do Executivo Municipal - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 13/08/2024 16:56

Volta Redonda - O projeto “Recuperando a Casa”, da Prefeitura de Volta Redonda, gerou economia de quase R$ 1,65 milhão para os cofres públicos em três anos de implantação. Desde a criação, em agosto de 2021, o projeto já recuperou 3.304 itens pertencentes ao patrimônio do Executivo Municipal. Para fazer a reposição com equipamentos novos, a prefeitura teria que investir R$ 2.082.141,08, segundo cálculos da equipe do projeto, que gastou com o conserto em torno de R$ 155 mil.

De janeiro de 2024 até o último dia 10 de agosto, o “Recuperando a Casa” já reformou 649 bens como mesa de escritório, cama hospitalar, armário, balança, banco, carrinho de bebê, cadeira de alimentação, máquina de lavar, geladeira, escadas, cadeiras fixas e giratórias estofadas, micro-ondas, bebedouro, longarinas, frigobar, ar-condicionado, fogão e armário de cozinha, entre outros. Tudo a um custo inferior a R$ 25,5 mil, enquanto no valor de mercado esses mesmos equipamentos valem quase R$ 368 mil – uma economia de mais de R$ 340 mil.

A equipe responsável pela recuperação dos equipamentos é composta por estofador, serralheiro, técnico em refrigeração, soldador e pintor. Esses profissionais analisam os materiais, e tudo que tem condições de ser reformado é recuperado. O “Recuperando a Casa” faz reforma e reparos em móveis e eletrodomésticos que estão nos depósitos do governo municipal ou inutilizados nas secretarias e autarquias. Os materiais que precisam de reparos são recolhidos e encaminhados à oficina da prefeitura, localizada na Rua Paulo Marçal, no bairro Aterrado (onde funcionava a antiga Funerária Municipal).

O projeto já beneficiou diversas secretarias municipais como: Saúde (SMS), Assistência Social (Smas), Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Obras (SMO), Serviços Públicos (SMSP), Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), Comunicação (Secom), além do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), Estádio Raulino de Oliveira, Procuradoria Geral do Município (PGM), Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Conforto (antigo CAIS Conforto), Restaurante Popular, Policlínica da Cidadania e Zoológico Municipal, entre outros.