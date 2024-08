Programa 'Estação Juventude' irá promover oficinas em tecnologia, economia criativa e desenvolvimento pessoal - Divulgação/Secom PMVR

Volta Redonda - Na semana em que se celebra o Dia Internacional da Juventude (12 de agosto), os jovens volta-redondenses têm mais um grande motivo para comemorar. A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda (CoordJuvVR), por meio do programa Estação Juventude, da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), irá promover nos próximos 20 meses mais nove oficinas de capacitação profissional em tecnologia, economia criativa e desenvolvimento pessoal. A proposta da CoordJuvVR, única do estado do Rio entre os 20 munícipios do Brasil a ser selecionada para receber a verba federal, é destinar o recurso para jovens de 15 a 29 anos, em especial para os que estão em situação de vulnerabilidade social.

Entre as áreas das oficinas que serão promovidas em Volta Redonda estão Tecnologia, Indústria 4.0 e Economia Criativa, como, por exemplo: Programação de Jogos Digitais e Grafite. As aulas acontecerão no quiosque do Centro Oportunizar, na Vila Santa Cecília, e também nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) dos bairros Santo Agostinho, Retiro, Santa Cruz e Açude. Mais informações sobre as oficinas serão divulgadas após o período administrativo do Estação Juventude, que foi oficializado pelo Governo Federal nessa segunda-feira, dia 12, na abertura do Y20, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A coordenadora da Juventude, Larissa Garcez, destacou que a CoordJuvVR vem construindo um legado, com oportunidades de capacitações e preparação dos jovens para o mercado de trabalho, principalmente nas áreas de inovação e tecnologia.

“Nesse Dia Internacional da Juventude, nossos jovens tiveram muitos motivos para celebrar, porque, cada vez mais, Volta Redonda está promovendo políticas públicas voltadas para a juventude, sendo referência estadual, como na seleção do programa Estação Juventude, onde fomos a única cidade do estado do Rio entre as 20 do Brasil a receber a verba e as emendas, que, para o próximo ano, vão estimular espaços descentralizados e permanentes aos nossos jovens na periferia”, afirmou Larissa.

Mais de 5 mil jovens capacitados desde 2021

O programa Estação Juventude não é o único projeto de capacitação promovido pela Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda. Desde 2021, a CoordJuvVR realizou mais de 50 oficinas e workshops, impactando diretamente 5.025 jovens volta-redondenses. Muitas dessas capacitações são promovidas em parceria com a plataforma Co.liga Digital, uma escola de economia criativa desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho (FRM) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).

“Somos a única cidade do país a ter mais de 30 espaços coligados descentralizados nos Centros de Referência de Assistência Social, nos tornando, desde outubro de 2023, o segundo município do estado do Rio e sexto de todo o Brasil com o maior número de inscritos nos cursos de capacitação de jovens”, ressaltou a coordenadora.

Paralelo às capacitações, a CoordJuvVR vem realizando diversas atividades para auxiliar os jovens na inserção no mercado de trabalho, como, por exemplo, a Semana da Juventude Empreendedora.

“É uma semana com diversas atividades em escolas, faculdades, empresas do município para apresentar o mundo do empreendedorismo aos jovens da cidade. Na segunda edição, realizada em maio deste ano, encerramos com uma grande feira sobre o mundo do trabalho, aproximando mais de 3 mil jovens do mercado de trabalho”, ressaltou Larissa.

Mais de 300 ações

Além das capacitações, milhares de jovens volta-redondenses também foram impactados com as mais de 300 atividades promovidas pela Coordenadoria da Juventude nos últimos três anos e meio. Teve o Mês da Juventude, shows, conferências municipais e estaduais, palestras, pesquisas, diálogo com os movimentos sociais de juventude organizada, atividades conjuntas com todas as secretarias municipais, evento internacional do Youth20 (Y20) – Grupo de Engajamento de Juventude, vinculado ao G20 Social – e muito mais.

“Sabemos que muito ainda tem por ser feito para que Volta Redonda seja referência nacional em investimento para a juventude, porém nos últimos três anos retomamos projetos importantes e promovemos muitas ações que colocam a juventude no centro da prioridade, compreendendo que os jovens são o presente e o futuro da nossa cidade”, finalizou a coordenadora.