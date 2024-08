Entidades são algumas das conveniadas ao projeto de instalação de câmeras, com acompanhamento 24h - Divulgação/Semop PMVR

Entidades são algumas das conveniadas ao projeto de instalação de câmeras, com acompanhamento 24hDivulgação/Semop PMVR

Publicado 15/08/2024 16:18

Volta Redonda - O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, realizou nesta semana uma visita técnica a duas creches: Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Volta Redonda (APMI), no bairro Conforto, e Recanto das Crianças, na Vila Rica/Três Poços; e a sede do projeto “Volta Redonda Cidade da Música”, na Vila Mury. As entidades são algumas das conveniadas ao projeto do Governo Municipal de instalação de câmeras de segurança com acompanhamento 24 horas, ligadas ao Ciosp (Centro Integrado de Segurança Pública), assim como já ocorre em centenas de escolas da cidade.

A visita ocorreu juntamente com um representante da Vegas Vigilância e Segurança – empresa responsável pela instalação das câmeras. O objetivo foi identificar os pontos onde os equipamentos de monitoramento poderão ser instalados.

“O monitoramento por câmeras já acontece em mais de 100 unidades de ensino do município. Também contamos com sensor de presença e o ‘botão do pânico’, que em situações de iminente perigo aciona o Ciosp, que, por sua vez, emite alertas para a Polícia Militar e a Guarda Municipal. Este serviço garante tranquilidade aos pais, alunos e também aos profissionais. Todo esse sistema traz segurança também ao patrimônio” disse Luiz Henrique, informando que as creches e a Cidade da Música serão incluídas nas rondas da Patrulha Escolar.

“A Patrulha Escolar é um serviço da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) com rondas diárias por instituições de ensino. Agentes capacitados realizam patrulhamentos preventivos e atuam na mediação de conflitos. Há também um grupo de WhatsApp com a direção das escolas, que garante agilidade e um serviço de proximidade com a comunidade escolar. Esse serviço não substitui os números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal), mas garante proximidade”, disse Luiz Henrique.