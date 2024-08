Suspeito de gerenciar tráfico de drogas no Belmonte foi preso com pistola .380 - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/08/2024 16:09

Volta Redonda - Policiais militares prenderam na manhã desta quarta-feira, por volta de 9h15, um homem de 20 anos, conhecido como ‘Bocão’, suspeito de gerenciar o tráfico de drogas no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

O suspeito foi preso no Belmonte, após guarnições do GAT I (Grupamento de Ações Táticas da 1a Companhia) e do P2 (Serviço Reservado) receberem informações sobre o homem. Com ele os PMs encontraram uma pistola calibre 380, com numeração e marca raspada; três munições cal. 380; um cinto de guarnição; uma gandola do Exército Brasileiro; e uma mochila preta.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para sede da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.