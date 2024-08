Samuca Silva se reuniu com Aécio Neves e Marconi Perillo em Brasília, para discutir empregos em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 15/08/2024 15:51

Brasília - O pré-candidato à prefeitura de Volta Redonda pelo PSDB, Samuca Silva, reuniu-se em Brasília com o presidente nacional do partido, Marconi Perillo e o deputado federal Aécio Neves, para tratar da retomada econômica do município. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para revitalizar as indústrias do segmento metalmecânico, atrair novas empresas e gerar oportunidades de emprego.

Marconi destacou a importância de Volta Redonda no cenário econômico do estado. “A cidade tem uma história marcante como um polo gerador de empregos, não só na região Sul Fluminense, mas em todo o estado do Rio de Janeiro. Tenho plena confiança de que Samuca, com sua experiência e dinamismo, é capaz de liderar essa retomada, abrangendo ainda a área turística”, afirmou o presidente do PSDB.

Samuca ressaltou a necessidade urgente de Volta Redonda voltar a se destacar no ranking estadual de geração de empregos e aumentar o PIB (Produto Interno Bruto) do município. Ele relembrou que, em 2017, no primeiro ano de sua gestão, a cidade registrou um crescimento histórico de 8,98% no PIB, atingindo R$ 11,40 bilhões. Mesmo em um cenário de retração econômica nacional, entre 2018 e 2019, Volta Redonda foi a cidade que mais gerou empregos no estado, criando 3.590 novas vagas, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

“Esses resultados foram frutos da melhoria no ambiente de negócios, do diálogo com entidades empresariais e do apoio aos empreendedores locais, que puderam expandir suas atividades e gerar mais empregos. Atraímos investimentos e fui atrás de empresas como a Havan e Pernambucanas. A Lei do Aço também foi fundamental para colocar a cidade na discussão das empresas que ainda estão em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo”, afirmou Samuca.

O pré-candidato também adiantou seus planos: fortalecer cooperativas e microempreendedores locais, fazer do Rua de Compras um projeto regional, integrar os centros comerciais da cidade, transformar o município em um polo de hospedagem para turistas em visitas na região posicionando Volta Redonda como líder na geração de empregos no estado.