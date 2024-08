Curso de capacitação contribui para autonomia e possibilidade de saída das ruas - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/08/2024 16:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta semana a aula inaugural do projeto “Cidadão VR”. A iniciativa, implantada em 2022 pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), tem como objetivo capacitar pessoas em situação de rua para o mercado de trabalho, contribuindo para a autonomia e a possibilidade de saída das ruas. Em 2022 e 2023, um total de 37 pessoas terminaram o curso profissionalizante do “Cidadão VR”.

O lançamento da edição de 2024 do projeto fez parte das atividades em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado na próxima segunda-feira, 19. A programação pela data, organizada pelo Centro POP, começou no dia 1º de agosto com roda de conversa com o tema “Ansiedade”; no dia 8 a conversa foi sobre “Direitos e Deveres”; e na segunda-feira (12), o tema foi “Cidadania”, com a presença do promotor de Justiça Leonardo Kataoka.

As pessoas em situação de rua assistidas pelo Centro POP ainda participaram do Festival de Hambúrgueres, produzidos com a participação dos usuários, no último dia 8, e passeio no Parque Arqueológico e Ambiental São João Marcos, em Rio Claro, no dia 10.

A programação encerra na próxima segunda-feira, 19, com almoço especial para usuários no Centro POP com roda de conversa sobre a importância do Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. A data foi criada em memória das vítimas do Massacre da Sé, uma série de ataques violentos às pessoas em situação de rua que dormiam na Praça da Sé, em São Paulo, que deixaram sete mortas e outras gravemente feridas.

Projeto ‘Cidadão VR’

O projeto “Cidadão VR” oferta capacitação em Auxiliar de Construção Civil para 20 pessoas em situação de rua acompanhados pelo Centro POP. As aulas acontecem no Centro de Qualificação Profissional da Fevre, no Aero Clube, de segunda a quinta-feira, das 13h às 16h, pois na sexta-feira eles participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Monte Castelo. O curso, iniciado nesta semana, termina no dia 22 de outubro. Todos os alunos recebem da Smas uma bolsa auxílio no valor de 25% do salário-mínimo, lanche e transporte.

Rede de atendimento

Volta Redonda possui uma Rede Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua estruturada. O município conta com o Serviço Especializado em Abordagem Social, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, com objetivo de identificar as pessoas e encaminhar para os serviços socioassistenciais. A equipe é formada por profissionais qualificados, contendo uma coordenação, psicólogo, assistente social e educadores sociais.

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) fica no Aterrado e oferece às pessoas em situação de rua atendimento técnico com psicólogos e assistentes social, encaminhamento para documentação civil, acompanhamento sistemático para reinserção na sociedade e saída das ruas. Além das ofertas de alimentação, banho, lavagem de roupas e atividades coletivas, de segunda a sexta-feira, da 8h às 20h.

O Abrigo Municipal Seu Nadim, no bairro Nossa Senhora das Graças, oferta 25 vagas para acolhimento de munícipes. O espaço conta com uma equipe técnica que trabalha a autonomia dos usuários.

Volta Redonda conta ainda com o Serviço de Atendimento ao Migrante, que fica na Rodoviária Municipal e oferta passagem para migrantes. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O atendimento à população em situação de rua também é feito através de parcerias dentro da própria prefeitura, como o Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e conta ainda com o Programa de Saúde Mental para atender as pessoas em situação de rua que são dependentes químicos, usuários de álcool e outras drogas.