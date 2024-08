Neto e Faria lançam campanha à reeleição nesta segunda (19) às 18h, no Clube Comercial - Divulgação

Publicado 18/08/2024 17:20

Volta Redonda - O prefeito Antonio Francisco Neto (PP) e o vice Sebastião Faria (PL) fazem nesta segunda-feira (19), o lançamento da campanha pela reeleição. O evento será às 18 horas, no Clube Comercial, com expectativa de casa cheia.

De acordo com Neto, por enquanto ele vai conciliar as ações de campanha com o trabalho como prefeito. Para isso, os atos eleitorais serão sempre marcados para depois do expediente normal.

“Em geral, saímos da prefeitura sempre por volta das 20h30, mas no período de campanha vamos tentar sair um pouco mais cedo. Como nesta segunda, quando espero todos os nossos apoiadores para fazer uma grande apresentação de nossa campanha”, destacou Neto.

O prefeito disse que as principais propostas serão apresentadas ao longo da campanha. Outras, segundo ele, já estão em andamento.

“Queremos muito essa vitória para concluir o Hospital Veterinário, o Hospital dos Olhos, a ampliação do Hospital São João Batista e tantas coisas que já estão em andamento”, disse.

O vice-prefeito, Sebastião Faria, afirmou que junto com Neto e toda equipe do governo estão preparando a cidade para os próximos 70 anos.



“A cidade não para de crescer, precisa de recuperar a estrutura que existe e ampliar sua capacidade de atendimento ao público. Estamos fazendo isso em todas as esferas, mas não dá para concluir tudo de uma vez. Por isso, precisamos deste voto de confiança da nossa população, pois entregaremos uma cidade melhor em quatro anos”, afirmou.