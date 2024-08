Balanço leva em consideração as remoções de janeiro de 2021 até agosto deste ano - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 19/08/2024 10:20

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), já retirou de circulação 464 motocicletas com escapamento adulterado, as populares “motos barulhentas”. O balanço leva em consideração as remoções de janeiro de 2021 até agosto deste ano. A Polícia Militar também atua na repreensão à prática.

As ações contra as motocicletas com escapamento modificado ou descarga livre se tornaram mais contundentes em Volta Redonda a partir da criação da Semop, em 2021. Naquele ano, 162 motocicletas “barulhentas” foram removidas ao depósito público. No ano seguinte esse número cresceu 18,51%, com 192 veículos removidos. Já em 2023, foram 69; e até agosto deste ano, 41. As quedas nos números, segundo o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, se justificam pelas constantes fiscalizações.

“A Guarda Municipal e as outras forças de segurança estão atentas e realizando fiscalizações constantes. Hoje é até difícil encontrarmos motos nessas condições, mas antes era comum recebermos diversas reclamações de moradores que eram afetados pelos barulhos, principalmente idosos, pessoas enfermas, animais e até mesmo os trabalhadores que muitas vezes trabalham em regime de turno. Os agentes estão nas ruas para combater os veículos com essas adulterações e outras irregularidades que infringirem o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ou seja, retirar um veículo barulhento que causa diversos transtornos à população, além de cumprir com a lei, é utilidade pública”, disse o secretário municipal de Ordem Pública.

Outra ação da Semop em integração com os órgãos de segurança teve como alvo os chamados “rolezinhos” – encontros de motociclistas em que costumam ser praticadas infrações de trânsito pelas ruas da cidade. Por meio de fiscalizações estratégicas, as forças de segurança obtiveram êxito no recolhimento desses veículos, mas o secretário destaca também a participação popular.

“Conseguimos retirar mais de 460 motos com essas características e irregularidades das ruas de Volta Redonda, mas o sucesso das operações também se deve ao apoio popular. Não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas podemos ter um cidadão de bem que pode municiar as forças de segurança com informações. E é dessa forma que estamos conseguindo tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura”, disse Luiz Henrique.

Qualquer denúncia sobre motocicletas barulhentas ou outras irregularidades pode ser feita através dos números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

“Sabemos que a maioria dos motociclistas em Volta Redonda conduzem respeitando as leis de trânsito, muitos inclusive fazem da moto o seu sustento e de suas famílias. Uma das nossas missões é justamente garantir a proteção dessas pessoas e dos demais atores do trânsito. Não temos medido esforços para garantir não só um trânsito seguro, mas uma cidade mais segura”, disse Luiz Henrique.