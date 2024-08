Flagrante ocorreu por volta de 22h deste domingo (18), no Morro da Conquista - Divulgação/PMERJ

Publicado 19/08/2024 10:14

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um suspeito de tráfico de drogas, com uma pistola e entorpecentes, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O flagrante ocorreu por volta de 22h deste domingo (18).

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registo da ocorrência.