Policiais civis apuraram que havia um motoboy a serviço do tráfico próximo a um bar, no bairro São JoãoReprodução/93a DP

Publicado 18/08/2024 20:34

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam em flagrante por volta das 10h30 deste domingo (18) um jovem de 21 anos, no bairro São João. Com base nas informações do setor de inteligência da 93ª DP, os policiais civis apuraram que havia um motoboy a serviço do tráfico próximo a um bar, no bairro São João, em Volta Redonda.

Os agentes fizeram uma campana e observaram um jovem entregando uma quantia em dinheiro para o suspeito, que saiu de imediato e retornou após 20 minutos, quando foi surpreendido pelos policiais. Indagado, o usuário de 19 anos de idade disse aos policiais que havia encomendado as drogas com o motoboy e tinha pagado R$ 20 reais pela corrida e R$ 60 reais pela cocaína.

O motoboy confessou a prática de tráfico, dizendo inclusive que as drogas eram oriundas do Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, e o valor cobrado pelo “serviço” era de R$ 20.

“O uso de motoboys pelo tráfico revela a sofisticação e a adaptabilidade dessas organizações criminosas, que procuram métodos cada vez mais criativos e discretos para evitar a atenção das autoridades. Os motoboys, por circularem em alta velocidade e por terem acesso facilitado a diversas áreas urbanas, são vistos como ideais para o transporte rápido e relativamente anônimo de drogas e outros materiais ilícitos”, apontou a Polícia Civil.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.