Atualmente, Volta Redonda conta com 1.634 câmeras interligadas ao sistema do Ciosp - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 20/08/2024 12:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) está reposicionando diversas câmeras do projeto “Cidade Monitorada” em bairros de Volta Redonda. Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o trabalho objetiva atingir melhores resultados no monitoramento, atendendo a uma análise criminal e também as solicitações da população desses locais. Os bairros já atendidos foram São Cristóvão, São Luiz e Jardim Tiradentes/Vila Rica. Nesta semana as localidades do Caieiras, Pinto da Serra, Santa Rita do Zarur e Jardim Belvedere receberão o serviço.

“O crime é dinâmico, e a segurança pública também tem que ser. O princípio da segurança é baseado na prevenção, e identificamos a necessidade de realizar o reposicionamento de algumas câmeras para melhorar o planejamento operacional de áreas que nós consideramos que precisavam ter uma observação melhor. Dessa forma conseguimos garantir um monitoramento eficaz, contribuindo também para uma maior sensação de segurança da população”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que acompanhou pessoalmente o serviço de reposicionamento das câmeras.

Mais de 1,6 mil câmeras de segurança

Atualmente, Volta Redonda conta com 1.634 câmeras espalhadas por todo o município e interligadas ao sistema do Ciosp (Centro Integrado de Operação de Segurança Pública). Esses equipamentos monitoram vias, praças e imóveis da prefeitura, além de mais de 100 escolas e creches da rede municipal de ensino.