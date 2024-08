Município teve nota 5,4, colocando a cidade na sexta posição no estado do Rio de Janeiro - Cris Oliveira/Secom PMVR

Município teve nota 5,4, colocando a cidade na sexta posição no estado do Rio de JaneiroCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 20/08/2024 12:00

Volta Redonda - Divulgado neste mês pelo Ministério da Educação, o mais recente Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), com dados de 2023, coloca Volta Redonda como a primeira cidade do Sul Fluminense em relação às notas dos Anos Finais (6º ao 9º) do Ensino Fundamental, considerando as redes municipais de ensino. O município conquistou 5,4 – nota acima da média nacional que foi de 5,0 e que coloca a cidade na sexta posição no estado do Rio de Janeiro.

O levantamento mostra ainda que Volta Redonda também ficou com nota acima do registrado a nível nacional (5,0) no balanço dos Anos Iniciais (1º ao 5º) do Fundamental, conquistando 6,1.

O balanço do Ministério da Educação também traz dados do Ideb referentes a anos anteriores (2019 e 2021). De acordo com os números, Volta Redonda mostrou um crescimento no período – em 2019, antes da atual gestão, o município registrou nota 5,1; dois anos depois (2021), com o atual governo, a cidade subiu para 5,3; e no ano passado ampliou o índice para 5,4.

Para o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, os resultados são fruto de todo um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) para melhorar a qualidade do ensino básico no município.

“A secretaria vem reformando escolas, convocando mais profissionais para suprir as demandas da rede municipal, além de capacitar e qualificar esses profissionais. A tecnologia também recebeu atenção, com Smart TVs e computadores para professores e alunos. Abrimos mais vagas em tempo integral, incluindo a nova creche Dauro Aragão, no Tangerinal, com capacidade para matricular 400 crianças. E vamos continuar investindo para que nossos alunos tenham o melhor ambiente possível para estudarem e se desenvolverem”, frisou o secretário Osvaldir.