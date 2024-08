Eduardo Santos da Silva foi condenado a 79 anos de prisão por chacina que fez seis vítimas em Lauro de Freitas (BA) - Divulgação/93a DP Polícia Civil

Publicado 20/08/2024 22:09

Volta Redonda - O suspeito de tráfico, de 24 anos, baleado em um confronto com a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (19), na Vila Brasília, em Volta Redonda, foi identificado por policiais civis como sendo Eduardo Santos da Silva. O homem, que está internado no Hospital São João Batista, estava foragido da Justiça, depois de ter sido condenado a 79 anos de prisão pelo envolvimento em uma chacina ocorrida em Lauro de Freitas, na Bahia.



Eduardo seria um dos autores da “Chacina do Portão”, ocorrida em 18 de maio de 2019, quando morreram seis pessoas, sendo uma criança de 12 anos; um adolescente de 15; dois jovens de 19 e 23 anos; além de duas pessoas, de 35 e 36 anos. As vítimas estavam na porta da casa onde moravam ou caminhavam pelo bairro quando foram atingidos pelos tiros desferidos pelo grupo integrado por Eduardo e mais quatro homens.



Nas tarde desta terça feira (20), Eduardo foi identificado por policiais civis que localizaram dois mandados de prisão condenatórios expedidos contra ele, que foi sentenciado a 79 anos de prisão pela prática de seis homicídios qualificados. Ele estava internado após ser ferido no tórax em uma troca de tiros com PMs na Vila Brasília, quando também foi preso outro suspeito de tráfico, com um pistola e drogas.



O condenado foi preso e preso e recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.



‘Chacina do Portão’



No crime ocorrido em Lauro de Freitas (BA), Eduardo e mais quatro homens, entre eles dois adolescentes, atiraram contra pessoas aleatórias nas ruas da comunidade, para afirmar o “poderio” do grupo criminoso na localidade, que seria dominada por uma facção rival.



Um dos autores, Paulo Robson Carvalho Santos, faleceu em 2020. Outros dois, Cláudio de Jesus Soares, que ordenou a ação, e Mateus Santos de Jesus, foram condenados e estão presos. Eduardo da Silva estava foragido desde então.