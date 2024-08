Edição 2024 do ranking, divulgada em agosto, mostra evolução nos três pilares e seus indicadores - Cris Oliveira/Arquivo Secom PMVR

Volta Redonda - A qualidade da educação, do acesso à saúde, além da sustentabilidade fiscal e o funcionamento da máquina pública melhoraram em Volta Redonda, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios – ferramenta que tem, dentre seus objetivos, o intuito de apoiar os líderes públicos brasileiros nas tomadas de decisão, com foco na melhoria da gestão das cidades. A edição 2024 do ranking, divulgado neste mês de agosto, mostra uma evolução nos três pilares e seus indicadores, além de uma melhora no índice geral a nível nacional, que subiu oito posições.

Realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com apoio de empresas e outras instituições, o Ranking de Competividade dos Municípios 2024 – que analisa mais de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes no Brasil – aponta que Volta Redonda, em relação à edição 2023, subiu 103 posições a nível nacional no pilar Sustentabilidade Fiscal, que contempla indicadores relacionados à administração pública municipal, como Despesa com Pessoal (crescimento de 263 posições) e Taxa de Investimento (subiu 63 colocações).

O pilar Funcionamento da Máquina Pública também melhorou (subiu 31 posições), mostrando crescimento em indicadores como Custo da Função Administrativa (subiu 98 colocações) e Qualidade da Informação Contábil e Fiscal (seis posições acima).

O resultado é fruto de trabalho com base em inteligência fiscal, redução de custos, planejamento estratégico e alinhamento entre os órgãos municipais para utilização mais eficientes dos recursos. Isso permitiu, inclusive, que a prefeitura conseguisse ampliar a arrecadação própria por três anos consecutivos: aumento de 22% no comparativo entre 2020 e 2021; de 18% entre 2021 e 2022; e novamente aumento de 18% na arrecadação de 2022 para 2023.

Saúde

A Saúde de Volta Redonda também voltou a ser destaque no Ranking de Competitividade dos Municípios este ano. Se em 2023 o pilar Acesso à Saúde já havia crescido 27 posições em relação a 2022, este ano esse índice subiu mais 51 colocações, melhorando, inclusive, indicadores como Atendimento Pré-Natal (crescimento de 70 posições) e Cobertura da Atenção Primária (26 posições acima).

Além do acesso, o pilar Qualidade da Saúde também mostrou evolução entre 2023 e 2024, segundo o levantamento da CLP, subindo 123 posições no ranking nacional. Volta Redonda se destacou ainda nos indicadores Mortalidade Materna, ficando entre os municípios na primeira posição no país, e Desnutrição na Infância, que subiu 128 colocações.

Para embasar esse crescimento, Volta Redonda investiu de diferentes formas na área da saúde, com reforma e modernização de unidades básicas da Atenção Primária à Saúde, ampliação no número de leitos hospitalares, aquisição e ampliação de equipamentos nas unidades médicas, construção de novos espaços especializados – como o Centro Municipal Cardiológico – e reforma de outros – nova Policlínica da Mulher. A administração municipal também investiu em outras frentes, como contratação e qualificação de profissionais, mutirões de cirurgias e exames, entre outras ações.

E a tendência é que os indicadores relacionados à saúde continuem crescendo, graças a investimentos que seguem em curso, como a construção do Hospital da Criança (ao lado do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful), no Retiro, e a reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), no bairro Colina.

Educação

O terceiro pilar que mostrou evolução na edição deste ano do ranking foi a Qualidade da Educação. O indicador Enem subiu 36 posições no comparativo entre os anos 2023 e 2024.

Os outros indicadores, que consideram o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mostram Volta Redonda entre os municípios que estão em primeiro lugar no indicador Ideb-Ensino Fundamental Anos Iniciais. Inclusive, esse indicador ratifica a recente divulgação do Ideb, na qual Volta Redonda se destacou como primeira colocada no Sul Fluminense, com 5,4 (acima da média nacional).

A melhora na qualidade da educação pública municipal de Volta Redonda tem em suas bases uma série de investimentos promovidos pela administração municipal, como reforma de escolas; convocação de mais profissionais para suprir as demandas da rede, além de capacitação e qualificação. A modernização também recebeu atenção, com aquisição de Smart TVs e computadores para professores e alunos. O município também abriu mais vagas em tempo integral, incluindo a nova creche Dauro Aragão, no Tangerinal, com capacidade para matricular 400 crianças.

Outros índices

Volta Redonda também apresentou melhora em sua colocação geral do Ranking de Competitividade dos Municípios, subindo oito posições em relação a 2023, assumindo a sexta colocação no estado do Rio de Janeiro. O município ainda ficou em sexto lugar a nível nacional no indicador Crescimento do PIB per capta (pilar Inovação e Dinamismo), subindo 145 posições.