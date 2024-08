Cada espaço recebe as ações necessárias, que incluem pintura, recuperação de equipamentos danificados e outras - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 21/08/2024 16:44

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), prossegue com os serviços de recuperação, reforma e revitalização de seus espaços públicos. Entre outros equipamentos, as equipes da secretaria cuidam de realizar melhorias em praças como a Sandro Rodrigues de Oliveira, no Barreira Cravo; Ayrton Senna, no Parque das Ilhas; José Gonçalves Dias, no Rústico; Terezinha Pires Guerreiro, no São João; José Dias Ferreira, no Bela Vista; e Antônio Frederico Ozanan, no São Lucas.

Conforme explica o secretário de Obras, Jerônimo Teles, cada espaço recebe as ações necessárias, que podem incluir pintura, recuperação de equipamentos danificados – entre eles, bancos e brinquedos como escorregadores e afins –, e troca do totem identificador da praça, entre outros.

Além das praças, a Secretaria de Obras vem realizando a reforma geral da quadra poliesportiva coberta localizada na Avenida Santa Rosa, no bairro Belmonte. “São ações de manutenção que podem não chamar atenção, a princípio, por serem pontuais e de pequeno porte, realizadas em poucos dias. Porém, para os moradores, são muito importantes, pois revitalizam uma área de lazer de uso comum, e que dá a eles o orgulho do bairro em que vivem”, declarou Jerônimo Teles.

Infraestrutura

A Secretaria de Obras também é responsável por melhorias de infraestrutura importantes para eliminar transtornos para moradores, pedestres e motoristas no período de chuvas. Uma delas é a instalação de uma rede de drenagem pluvial próximo a um trecho da Avenida Professora Glória Roussim Guedes, no Açude. A primeira etapa, que prevê o assentamento de 107 metros de manilhas de concreto com 1,5 metro de diâmetro, a uma profundidade de 14 metros, já passou por duas detonações de rocha para desobstruir o caminho. Ela deve ficar pronta em dezembro, sendo que na segunda fase serão colocados mais 200 metros de manilhas, concluindo a obra.

Já no Retiro, a SMO avança com a canalização do trecho do Córrego dos Carvalhos, no Retiro, na altura da Avenida General Euclides Figueiredo. A galeria terá 280 metros de extensão, com 2,5 metros de largura por 1,8 metro de altura, em concreto armado, que vai levar o curso d’água para um novo ponto do Córrego União.