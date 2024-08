Evento aconteceu no auditório da secretaria de Educação, no bairro Niterói, - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 22/08/2024 16:24

Volta Redonda - Cerca de 150 profissionais de educação do Sul Fluminense participaram na noite dessa quarta-feira (21) do IV Fórum EJA, da Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (SME), promovido pela Seção de Educação de Jovens e Adultos da SME. Com o tema “Do debate à ação: estratégias para uma Educação Antirracista na EJA”, o evento aconteceu no auditório da secretaria de Educação, no bairro Niterói, e serviu para promover um diálogo sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e educação antirracista através da metodologia de processos.

“Foi um momento de formação pedagógica para todos os profissionais que compõem a Educação de Jovens e Adultos em nosso município, entre gestores, professores e supervisores educacionais”, explicou a coordenadora da EJA em Volta Redonda, Edilene Mara, acrescentando que ainda estiveram presentes alunos graduandos dos cursos de licenciatura do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), normalistas, integrantes do Conselho Municipal de Educação e representantes de municípios vizinhos: Barra Mansa, Barra do Piraí, Resende, Pinheiral, Porto Real e Paraíba do Sul.

A palestrante do fórum foi a professora Thatiana Barbosa, que compartilhou com os profissionais presentes sua experiência na idealização e dinamização de projetos antirracistas em modalidades adquiridas durante sua trajetória nas secretarias de Educação dos municípios de Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Thatiana é mestre em Educação Étnico Racial pela UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), pedagoga, orientadora pedagógica e formadora docente.

O secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, esteve presente ao fórum e comentou sobre importância dessa troca de experiências para que a educação possa avançar, em especial, na EJA.

“Foi importante dialogar sobre esse recorte racial na educação, com destaque para a Educação de Jovens e Adultos, para que possamos buscar mais equidade e ofertar um ensino de maior qualidade em nosso município e na região”, afirmou o secretário.