Primeira vigas da pista de rodagem foram içadas nesta sexta-feira (23) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/08/2024 14:57

Volta Redonda - A construção da alça de acesso do Viaduto Heitor Leite Franco, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, avançou nesta sexta-feira (23) com o içamento das primeiras vigas metálicas que vão sustentar a pista de rodagem dos veículos. A intervenção, que visa desafogar o trânsito na localidade, faz parte da série de obras de engenharia do Plano de Mobilidade Urbana do município, executado em parceria com o Governo do Estado, com cerca de R$ 140 milhões em investimentos.

De acordo com a empreiteira responsável pela obra, foram içadas três vigas sobre os primeiros pilares instalados no canteiro central da Rua Mário Cesar Di Biase, a Avenida do Canal. E as primeiras vigas de concreto armado para travamento das paredes da rampa de descida têm previsão para serem executadas na próxima sexta-feira.

Viaduto entre Voldac e Niterói

A construção do novo viaduto entre os bairros Voldac e Niterói também segue avançando. Já foram finalizadas as concretagens das pistas da rampa de acesso e do vão central (faltando apenas o guarda-roda), e as equipes estão preparando para concretar a pista de descida; e o escoramento para a laje da pista de rolamento do quinto vão – próximo ao Batalhão de Polícia Militar. Ainda segundo a empresa, as vigas metálicas para o quarto vão do viaduto devem ser entregues na próxima semana; e as do segundo vão, na semana seguinte.

Além do acesso ao bairro Niterói, o novo viaduto, depois de pronto, vai melhorar também a fluidez para quem deixa ou segue para os bairros Retiro e Voldac, além de a nova construção permitir o aumento da velocidade no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo.