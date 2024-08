Premiação foi entregue na 4ª edição do Rio Innovation Week - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 23/08/2024

Volta Redonda - A Prefeitura Municipal de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), conquistou o terceiro lugar entre os municípios do estado do Rio de Janeiro no Prêmio Maturidade Digital, na categoria RJ Digital Municípios. A premiação foi entregue na 4ª edição do Rio Innovation Week, promovido pela Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD) e o Proderj (Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro), no último dia 13 de agosto.

A equipe da Seplag esteve no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto nessa quinta-feira (22), para mostrar o troféu e comemorar o reconhecimento em âmbito estadual. O Prêmio Maturidade Digital reconhece o empenho no desenvolvimento de projetos e soluções que contribuam para a transformação digital da gestão pública, levando em consideração índices que mensuram o grau de maturidade na digitalização dos serviços digitais, normativos, segurança da informação, infraestrutura, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e outros.

“Estamos muito felizes em receber esse prêmio. Ele está intimamente ligado ao trabalho árduo e à dedicação não só da nossa equipe Seplag, mas também de toda a administração municipal. Estar presente na 4ª edição do Rio Innovation Week e receber esse prêmio é sem dúvidas uma consagração muito esperada por todos nós. Esse é o reconhecimento de um trabalho forte que desenvolvemos, em parceria com o Governo do Estado, para tornar Volta Redonda mais moderna e funcional. Ficamos felizes de ver que nossa cidade está fazendo sua parte na missão de tornar o estado do Rio 100% digital”, disse a secretária de Planejamento, Cora Peixoto.

“Gostaria de parabenizar nossa equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão e todos os envolvidos na certeza de que quem ganha na ponta final é a população. Volta Redonda vai avançar muito na questão de digitalização de processos e quem ganha é a população, que contará com serviços mais ágeis e eficientes”, disse o prefeito Neto.