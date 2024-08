Homem foi preso no Jardim Belmonte; mulher que agia com ele, moradora de Barra Mansa, está foragida - Divulgação/93a DP PCERJ

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda) cumpriram na manhã desta sexta-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra um um homem acusado de estelionato, que segundo as informações da Polícia Civil, vendeu mais de 50 carros alugados, de forma fraudulenta.

O homem, de 45 anos, foi preso no Jardim Belmonte, em Volta Redonda. A mulher que agia em conjunto com ele, moradora de Barra Mansa, está foragida.

A mulher alugava automóveis de empresas ou pessoas físicas e permanecia com eles por um tempo. Nesse período, o preso se encarregava de vender os carros a terceiros e recebia um valor de entrada ou mesmo um veículo mais antigo na troca, que também era vendido. Várias versões eram apresentadas pelos autores para ludibriar as vítimas. Com o trabalho de investigação e monitoramento, policiais civis de Volta Redonda identificaram e recuperaram vários veículos objetos da fraude.

Os acusados praticaram o crime em diversos municípios da região e lesaram dezenas de pessoas. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.