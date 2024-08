Proprietário do veículo original procurou a Polícia Civil, que inseriu placa no sistema do Ciosp - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 25/08/2024 11:17

Volta Redonda - Um carro clonado foi apreendido na tarde desta sexta-feira (23) pela Polícia Militar, após câmeras de leitura de placas veiculares do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), as OCRs (Optical Character Recognition), flagrarem o veículo transitando por Volta Redonda. Após o cerco tecnológico, os policiais conseguiram abordar o carro, um Renault Duster, e o encaminharam junto com o condutor para a 93ª Delegacia da Polícia Civil (Volta Redonda). Na unidade policial, o carro ficou apreendido e o homem preso por adulteração de sinal de identificação veicular.

Antes da abordagem, o proprietário do veículo original procurou a Polícia Civil, pois estaria recebendo autuações de trânsito em lugares que nunca esteve. Uma perícia técnica foi realizada e constatou-se que o veículo dele se tratava do original. Um registro de ocorrência foi feito e a placa do veículo inserida no sistema do Ciosp, afim de localizar o clone. Instruído por policiais e visando auxiliar as investigações, o proprietário colou um adesivo na traseira do Renault Duster para diferenciar o automóvel dele do clonado.

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou o trabalho integrado de inteligência que envolveu as polícias Civil, Militar e a Guarda Municipal, que terminou com a apreensão do veículo clonado e a prisão do condutor.

“Mais uma ocorrência que demonstra a importância do investimento em tecnologia e software de ponta feito por parte do governo municipal. Através das câmeras de leitura de placas, como foi nesse caso, os policiais militares conseguiram localizar o veículo e a realizar a abordagem. Parabenizo a todos os envolvidos, operadores do Ciosp, guardas municipais, aos policiais militares e policiais civis”, disse o secretário.