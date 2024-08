Prefeitura adquiriu 7 mil lâmpadas de LED, que serão instaladas em locais onde a iluminação não estava prevista - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 25/08/2024 11:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue intensificando a instalação de lâmpadas de LED por todos os bairros da cidade. Nesta semana, o Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), realizou a troca de 50 luminárias de LED na Avenida Waldir Sobreira Pires, no bairro Retiro, via que dá acesso aos bairros Vila Brasília, Coqueiros, Mariana Torres, Vale Verde e Belo Horizonte, entre outros.

O diretor do Deip, Edmar Borges, lembrou que, em junho deste ano, a prefeitura adquiriu 7 mil lâmpadas e projetores de LED, que estão sendo instaladas em locais onde a iluminação não estava prevista no Plano de Mobilidade Urbana, em parceria com o Governo do Estado.

“Recentemente, também foram trocadas a iluminação das quadras e de todos os ginásios poliesportivos da cidade, além das luzes em postes de servidões do Vale Verde e de ruas do Açude, entre outros locais da cidade. Nos próximos dias, iremos iniciar as substituições das luminárias nas praças e áreas de lazer do município”, destacou Edmar.