Retiro dos Atletas oferecerá habitação gratuita para ex-atletas de diversos esportes - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Retiro dos Atletas oferecerá habitação gratuita para ex-atletas de diversos esportesGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 26/08/2024 16:54

Volta Redonda - As obras do futuro Retiro dos Atletas, que está sendo erguido no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, ao lado do Estádio da Cidadania, ganharam ainda mais corpo na última quinta-feira (22), quando foi assentada a laje entre o quinto e sexto andares, após a colocação da estrutura metálica desses dois pavimentos, que teve início em julho, num total de cerca de 20 toneladas.

Segundo a empresa responsável pela obra, a próxima etapa será prosseguir com a parte de alvenaria do quinto andar, que já havia sido iniciada com as paredes externas e, agora, poderá avançar também para as paredes internas. Quanto ao sexto pavimento, será preciso aguardar a cura do concreto da laje para se executar o levantamento das paredes.

Em relação ao segundo, terceiro e quarto pavimentos, todas as paredes já estão emboçadas, e a rede hidrossanitária foi concluída. A parte de elétrica também se encontra adiantada, faltando pouca coisa a ser feita em alguns apartamentos. Sobre o andar térreo, ele ainda não está com todas as paredes erguidas, porém as instalações pluviais e de esgoto, incluindo a caixa de gordura, já foram concluídas.

Previsto para ter um total de sete pavimentos, o Retiro dos Atletas ainda vai receber a estrutura metálica do sétimo andar e do último pavimento, destinado à caixa d’água. Realizado graças à parceria entre os governos federal, estadual e municipal, o projeto está sendo construído em um terreno da prefeitura e, quando concluído, o Retiro dos Atletas oferecerá habitação gratuita para ex-atletas de diversos esportes, com direito a alimentação, tratamentos de saúde e odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico. Os ex-atletas, em contrapartida, vão compartilhar suas experiências em programas de esporte e lazer do governo municipal.

Os apartamentos que irão abrigar os ex-atletas terão sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. Serão quase dois mil metros quadrados de área construída, contando ainda com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.