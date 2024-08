Na segunda semana de setembro devem ser entregues as últimas três vigas metálicas - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - Mais três vigas do futuro viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, chegaram nessa terça-feira (27) em Volta Redonda. Segundo a empresa responsável pela obra, a Santa Luzia, elas fazem parte do quarto vão da estrutura, que ficará sobre a via por onde passarão os veículos em direção ao Retiro. As novas vigas serão assentadas em cerca de duas semanas, quando deverá ser retirado o escoramento de outro vão – com mudança, ainda, do fluxo dos veículos em direção ao Aterrado e Retiro.

Ainda de acordo com a empresa, na segunda semana de setembro devem ser entregues as últimas três vigas metálicas, correspondentes ao segundo vão do viaduto. No momento, está sendo preparada a armadura da laje para concretagem da pista de rolamento no quinto vão, o que deve acontecer na próxima terça-feira (3 de setembro); e deve ser iniciada ainda nesta semana a preparação para concretagem da pista de rolamento da rampa de descida bifurcada, agendada – assim como a entrega das últimas vigas – para a segunda semana de setembro. Também está programada a conclusão do guarda-rodas do vão central do viaduto.

Um dos principais investimentos do Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, o novo viaduto vai melhorar a fluidez do trânsito no cruzamento entre as avenidas Sávio Gama e Nossa Senhora do Amparo, e, por consequência, para os condutores que seguem em direção ao Voldac, Niterói e Retiro. Essa e outras obras de engenharia e intervenções urbanas estão sendo executadas com investimento de cerca de R$ 140 milhões do Governo do Estado.

Outras obras

Igualmente integrantes do Plano de Mobilidade Urbana são as obras da ponte que vai ligar o Aterrado e Aero Clube, assim como a alça do viaduto Heitor Leite Franco. No caso da ponte que vai cruzar o rio Paraíba do Sul, o segundo bloco de fundação e a viga travessa entre pilares do apoio P2 já tiveram a concretagem concluída, e agora está sendo feito o mesmo serviço para os pilares do apoio P3 (o último em terra).

A confecção das camisas metálicas, necessárias para o início da execução das estacas no Paraíba do Sul, já estão sendo realizadas, e a previsão é que sejam entregues na terceira semana de setembro. Como já foi autorizado o trabalho de fundações no leito do rio, os equipamentos náuticos necessários para essa etapa devem chegar na mesma época da entrega das camisas metálicas.

Por fim, foi iniciada a montagem das vigas metálicas do primeiro vão – de um total de cinco – da alça que está sendo construída no viaduto Heitor Leite Franco, no Aterrado, na pista sentido Avenida 7 de Setembro. E deve ser iniciada, ainda nesta semana, a preparação para concretagem da pista de rolamento da rampa de descida, agendada para a primeira semana de setembro.

Quando concluída, a alça dará acesso à Avenida Mário César Di Biase (a Avenida do Canal), com o objetivo de desafogar o fluxo de veículos que passam pelo Aterrado em direção a outros bairros, que poderão seguir até a futura ponte entre o bairro e o Aero Clube e dali seguirem até localidades como o próprio Aero, Voldac, Barreira Cravo e Retiro, entre outros, além da Radial Leste para acessar a Rodovia Lúcio Meira (BR-393).