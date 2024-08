Nos últimos dois meses, nova iluminação foi instalada em 6.531 pontos da cidade - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/08/2024 15:29

Volta Redonda - A iluminação de LED segue avançando por toda Volta Redonda. O Departamento de Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), levou, nos últimos dois meses, a nova iluminação a 6.531 pontos da cidade. Entre os serviços realizados estão trocas e instalação de lâmpadas, além de reparos de locais que apresentaram problemas.

O diretor do Deip, Edmar Borges, destacou que este trabalho está ocorrendo em paralelo ao Plano de Mobilidade Urbana, que está sendo feito em parceria com o Governo do Estado.

“Em junho, a prefeitura adquiriu 7 mil lâmpadas e projetores de LED. Desse material que recebemos, já realizamos a troca de 2.145 luminárias e instalamos 1.307, beneficiando locais que não estão previstos no Plano de Mobilidade Urbana, como a Avenida Waldir Sobreira Pires, no Retiro, e servidões e ruas na região do Vale Verde e Açude, além das quadras e ginásios poliesportivos da cidade”, ressaltou Edmar.

Além da troca e instalação das lâmpadas de LED, as equipes do Deip também estão atuando no reparo de pontos que apresentaram algum problema.

“Nossas equipes estão nas ruas intensificando a manutenção dos LEDs que já foram instalados. De junho até agosto, fizemos o reparo em 3.089 pontos, atendendo a demanda de moradores de todos os bairros da cidade”, ressaltou Edmar.