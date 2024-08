Local era totalmente equipado, com sistema de iluminação, ventilação e umidade - Divulgação/93a DP

Publicado 29/08/2024 00:13

Volta Redonda - Agentes da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) estouraram um laboratório para a produção de maconha no bairro Vila Santa Cecilia, por volta de 12h30 desta segunda-feira (27).

As equipes da 93a DP, coordenadas pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto, realizaram uma operação de inteligência e localizaram o laboratório em uma casa na Vila Santa Cecília. No momento da diligência, não havia ninguém na residência, mas os proprietários do local já foram identificados e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

O local era totalmente equipado, com sistema de iluminação, ventilação e umidade, e estava em pleno funcionamento, com todos os equipamentos ligados. A investigação apontou que a maconha era distribuída para os bairros de classe média e alta da cidade, incluindo a própria Vila Santa Cecilia e Laranjal.