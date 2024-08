Iniciativa vai beneficiar mais de sete mil crianças que estudam nos 22 Centros Municipais de Educação Infantil - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 29/08/2024 14:50

Volta Redonda - Promover bons hábitos alimentares nas crianças da Rede Municipal de Ensino é o objetivo do projeto “Comer Saudável”, implantado nesta semana pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda. A iniciativa vai beneficiar mais de sete mil crianças, entre quatro e cinco anos de idade, que estudam nos 22 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O lançamento do projeto foi nessa quarta-feira (28), no CMEI Alzira Vargas, no bairro Retiro.

O “Comer Saudável” foi aprovado pela coordenadora do Setor de Alimentação Escolar da SME, Andrea Carvalho, após reunião com as gestoras da empresa Ômega Alimentação – que fornece a merenda escolar às escolas da rede municipal – Cecília Stein e Hérica Sebastião.

“Para criar hábitos alimentares saudáveis, o projeto pretende aproximar as crianças dos alimentos de forma lúdica e divertida; e trabalhar a relação positiva com a comida, incentivando refeições naturais em casa e na escola. Além de orientar os alunos, mostrando os benefícios da boa alimentação no ambiente escolar e familiar, e capacitar educadores, merendeiras e familiares para que sejam multiplicadores de informações para a promoção de práticas saudáveis”, explicou Andrea Carvalho.

Para alcançar esses objetivos, estão programadas oficinas nutricionais com os alunos; palestras para os responsáveis, alunos e educadores; e atividades com temas variados voltados para a compreensão da relação do aluno com o alimento na escola e em casa.

De acordo com a coordenadora do Setor de Alimentação Escolar, a princípio o projeto será voltado para a Educação Infantil. “Porém, a ideia é estender a iniciativa para os anos iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, beneficiando assim mais 13.812 alunos”, disse Andrea Carvalho.

O secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Geraldo Denadai, reforçou a importância da alimentação balanceada e saudável. “É na infância que criamos preferências alimentares. E quando a criança aprende a comer direito, reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, deficiências imunológicas, obesidade, entre outros problemas. Além disso, a alimentação desempenha um papel crucial no desempenho dos estudantes. Uma dieta equilibrada, rica em nutrientes essenciais, pode aumentar a capacidade cognitiva, melhorar a concentração e potencializar a energia necessária para enfrentar os desafios escolares”, disse.