Evento é voltado Pessoas com Deficiência, Transtornos do Espectro Autista ou Déficit de Atenção e HiperatividadeCris Oliveira/ Arquivo Secom PMVR

Publicado 30/08/2024 19:22

Volta Redonda - Volta Redonda está com as inscrições abertas para participação no Festival Paralímpico Loterias Caixa, edição 2024. O evento é voltado Pessoas com Deficiência (PCDs) ou com os transtornos do Espectro Autista (TEA) e do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A previsão é atender a 185 crianças e jovens entre sete e 20 anos, sendo que 20% das vagas podem ser preenchidas por não deficientes. A inscrição pode ser feita pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUSH1obWTQ2vCP8cVrfcmKjJhuQiEt8xjKOQ7SJ52BegbB0Q/viewform?usp=sharing até o dia da primeira edição de 2024, em 21 de setembro.

O festival, organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) pelo quarto ano consecutivo, tem chancela do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e acontecerá em duas etapas: a primeira no dia 21 de setembro (véspera do Dia Nacional do Atleta Paralímpico), e a segunda em 3 de dezembro (Dia Internacional das Pessoas com Deficiência). As duas edições serão no sábado, das 8h ao meio-dia, na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac.

“O Festival Paralímpico 2024 acontece, simultaneamente, em mais de 100 núcleos em 26 estados e no Distrito Federal. O evento tem o objetivo de proporcionar a crianças e jovens, com e sem deficiência, a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o Movimento Paralímpico em todo o território nacional”, explicou o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira.

Cada município deve escolher três modalidades para trabalhar, e Volta Redonda escolheu o Atletismo, o Parabadminton, e o Parataekwondo, que estreou nas Paralimpíadas de Tóquio, em 2021. “Os participantes chegam na arena às 8h e ganham uma camiseta do evento e acompanham a abertura oficial, para que todos os núcleos comecem as atividades ao mesmo tempo. Em seguida, divididos por turmas, eles participam de todas as modalidades, assistem a um vídeo institucional do CPB e fazem um lanche para encerrar as atividades”, explicou Daniel.

“O Festival Paralímpico já está se tornando uma tradição esportiva em Volta Redonda. E mais uma vez estaremos com a cidade preparada para essa grande ação, que promove a experimentação esportiva de forma lúdica para as crianças com e sem deficiência, promovendo também a inclusão”, destacou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela.